Bundesbank’tan

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Alman ekonomisinde büyümenin bu yılın üçüncü çeyreğinde ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı durabileceği uyarısında bulundu.

Bundesbank, ekonomiye yönelik bu yılın ekim ayı raporunu yayımladı. Rapora göre, Alman ekonomisinde büyüme yılın üçüncü çeyreğinde ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı geçici olarak durma noktasına gelebilecek.

Alman ekonomisin büyümesindeki durmanın uzun süreli olmayacağına işaret edilen raporda, “Otomotiv sektöründeki zorluklar yakında bitecek. Son zamanlarda bu sektördeki iş dünyası güveni önemli ölçüde yükseldi. Banka içinde bulunduğumuz üç aylık dönemde ekonomik çıktıların yeniden artmasını beklemektedir.” değerlendirmesi yapıldı.

İnşaat sektöründeki büyümenin üçüncü çeyrekte yavaşlama gösterdiği belirtilen raporda, “Elde olan mevcut veriler perakende satışlarda da nispeten ılımlı seyretti.” ifadeleri kullanıldı.

Ham petrol fiyatlarının jeopolitik belirsizlikler ve üretimdeki yavaş büyümeden dolayı ekim ayında yüzde 8, 2018’de yüzde 45 arttığının hatırlatıldığı raporda, bu artışın enerji fiyatlarını önemli ölçüde artırdığı belirtildi.

Almanya'da hükümet, 11 Ekim'de, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti. Bu yıl için daha önce yüzde 2,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi 1,8'e, 2019 yılı için ise yüzde 2,1'den 1,8'e düşürülmüştü.

Alman iş gücü piyasasında devam eden sıkılaşma, inşaat faaliyetlerinin yavaşlaması ve küresel ticaretteki zayıflama büyüme için aşağı yönlü revizyona sebep olarak gösterilmişti.

Almanya’da Volkswagen Grubu’nun emisyon skandalının ardından daha sıkı emisyon testi devreye sokuldu.

2018 Eylül ayından itibaren bütün otomobil üreticilerinin NEDC (New European Driving Cycle- Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü) yerine WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure- Dünya Çapında Uyumlu Hafif Taşıtlar Test Prosedürü) yöntemine geçiş yapmaları istendi.