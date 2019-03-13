"Burası Ordu, Burada İş Var" semineri

ORDU (AA) - Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'da 161 bin civarında aktif sigortalı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde bunun daha fazla artacağını, özellikle havaların ısınması, sizlerin bu bahsettiğimiz seferberliğe katkı sunması, özellikle bu teşviklerden istifade etmesiyle bu rakamları çok daha yukarı çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Yavuz, 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) düzenlenen "Burası Ordu, Burada İş Var" konulu seminerde yaptığı konuşmada, üreten ve istihdam sağlayan tüm kesimleri ayrı bir yere koyduklarını söyledi.

Türkiye'nin son 16 yılda 3,5 kat civarında büyüdüğüne dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"25 milyar dolar ihracattan bugün 169 milyar dolar ihracata doğru geldik. Ordu için gayrisafi milli hasıla yurt içi hasılası hesaplandığında bu şu an için 17 milyar lira civarındadır. Dolayısıyla '2002'den bu yana Ordu'daki yurt içi gayri safi milli hasıla ne oldu, ne arttı' diye sorduğunuzda da bugün itibarıyla Ordu özelinde de çok iyi bir noktaya geldiğimizi söylemek isterim."

Vali Yavuz, Ordu'nun daha iyi olabileceğini, özellikle tekstil başta olmak üzere birçok alanda iyi gelişmeler yaşandığını bildiklerini ifade ederek, önlerindeki süreçte OSB'lerin devreye girmesiyle hayalindeki yaklaşık 30 bin kişinin OSB'lerde çalıştığı bir Ordu'yu hep beraber inşa etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kent turizmine ilişkin de bilgi veren Yavuz, "2019 ocak ayı yabancı turist sayısında, 2018 yılı ocak ayına göre yüzde 64'lük artışla başladık. Biz bu yıl içerisinde turizmde de önemli bir sıçrama yaşayacağımızı anlıyoruz." diye konuştu.

- "Ordu'nun parlak bir geleceği var"

Ordu'da 161 bin civarında aktif sigortalı olduğunu ifade eden Yavuz, "Önümüzdeki günlerde bunun daha fazla artacağını, özellikle havaların ısınması, sizlerin bu bahsettiğimiz seferberliğe katkı sunması, özellikle bu teşviklerden istifade etmesiyle bu rakamları çok daha yukarı çıkaracağımızı düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda baharla beraber iş imkanlarının daha fazla arttığını hepimiz biliyor ve idrak ediyoruz." dedi.

Vali Yavuz, Ordu'nun parlak bir geleceği olduğunu vurgulayarak, "Ordu'yu 10 yıl sonra hayal ettiğim zaman net bir şekilde Karadeniz'de yıldız gibi bir parlayan şehir haline gelecek. Bununla ilgili en ufak tereddüt duymuyorum. Bunu bizim daha kısa sürede başarabilmemiz iş birliği, koordinasyon ve daha fazla bir arada olmaktır." ifadesini kullandı.

İstihdam Seferberliğine ilişkin sunum yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, OTSO Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile iş adamları katıldı.



