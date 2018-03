Burgan Bank'tan açıklama! Burgan Bank 2017 Yılını, Kredilerde %27 oranında büyüme ve 148,2 milyon vergi öncesi kar elde ederek tamamladı.

Burgan Bank, 2017 yılını da başarılı bir şekilde tamamlayarak sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile Türkiye ekonomisine katkısını artırmaya devam etti. Burgan Bank 2017 yılında vergi öncesi kârını önceki seneye göre %52’lik artışla 148,2 milyon TL olarak açıkladı. Burgan Bank’ın geçen yılın aynı dönemine göre konsolide mali tablolarında aktif büyüklüğü yıllık %24 artışla 18,8 milyar TL’ye, nakdi kredileri %27 artışla 15,3 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatı %8 artış ile 8,9 milyar TL’ye yükseldi. 2017 yılında Burgan Bank’ın özkaynakları 1,5 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil özkaynakları ise 3 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı; konsolide bazda %17,32 solo bazda ise %19,60 olarak gerçekleşti.



Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, 2017 yılının finansal sonuçları ile ilgili şunları söyledi: “Burgan Bank olarak 2017 yılında da sağlıklı büyümemizi sürdürdük. Tüm ekibimizin özverili çalışmaları ve emeği ile önemli işleri hayata geçirerek, başarılarımıza hep beraber yenilerini ekledik. Ana hissedarımızın Bankamıza ve Türkiye’ye olan inancı ile yılsonunda gerçekleştirdiğimiz 285 milyon TL’lik sermaye artışıyla finansal yapımızı daha da güçlendirdik. 2017 yılı aynı zamanda Burgan Bank’ın kurumsal bankacılıktan ticari bankacılığa, perakende bankacılıktan özel bankacılığa kadar tüm segmentlerde ilişki bankacılığı yaklaşımıyla hızlı, esnek ve kaliteli hizmetlerini bir üst basamağa taşıdığı bir sene oldu. Müşteri odaklı butik bankacılık anlayışımızla yeni lokasyonlardaki özel şubelerimizde çok güçlü ekipler kurarak, kişiye özel finansal çözümler ürettik. Ticari Bankacılık müşterilerimize, işletme sermayesi ihtiyaçlarının yanı sıra proje bazındaki işlerinde de uygun finansman yöntemleri ile hizmet etmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte bankacılık sistemlerinin hızla dijital bankacılığa dönüşmeye başladığı gerçeğinden hareket ederek bu alandaki yatırımlarımızı artırdık ve müşterilerimizin her yerden bize kolayca ulaşmasını sağladık"



2018 yılında da sağlıklı büyümeye devam edeceklerini belirten Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç sözlerini şöyle noktaladı: “Butik bir banka olarak her ihtiyaca uygun finansal çözümler üreterek büyük işler yapıyoruz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu FITCH Ratings’in 2017 yılında da Burgan Bank Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyeyi ifade eden BBB(-) notu ile derecelendirmiş olması bunun güçlü bir kanıtıdır. Bu not Türkiye bankacılık sektöründeki en yüksek kredi notlarından birisidir. Amacımız; ana hissedarı, iştirakleri, paydaşları, müşterileri ve çalışanları ile mutlu, sağlıklı büyüyen ve sürdürülebilir bir kurum yaratmak. Bu noktada amacımıza ve belirlediğimiz hedeflere ulaşmanın, hatta bu hedefleri aşmanın ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2018 yılında da aynı performansı göstereceğimize, istikrarlı ve sağlıklı büyümemizi sürdüreceğimize inanıyorum.”