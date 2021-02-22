Burkay iki saati aşan süre boyuncu bütün sorulara yanıt verdi

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) görüntülü platformda yayınlanan ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programında kentlerin kanaat önderleri birbirinden ilginç açıklamalar yapıyor.

Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'un bu defaki konuğu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay oldu. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda Bursa ve ülke ekonomisi masaya yatırıldı. Ekonomi gazetecilerinin birbiri ardına sordukları sorulara tek tek yanıt veren Burkay iki saati aşan bir süre içinde nefes kesen bir porformans gösterdi.

Burkay'ın konuşyması sırasında ortaya koyduğu bazı görüşler şöyle:

. Gelişmiş ülkeler havacılık, savunma, otomotiv gibi teknoloji yoğun sektörlerine entegre ettikleri üniversiteleri ve mükemmeliyet merkezlerini yatırım fonlarıyla birlikte bir ekosistem kurmuşken biz ‘Bu kadar sanayi yeter’ diyemeyiz. Bursa’nın 11 bin 200 kilometrekarelik yüzölçümünde sanayinin payı binde 8. Bu payla Bursa ekonomisinde gelirin yüzde 46’sı sanayiden geliyor. Almanya’nın şehirlerinde bu oran yüzde 3 civarında. Eğer hedefimiz 10 büyük ekonomiyse topraklarımızın en az yüzde 3’lük bölümünü sanayiye tahsis etmek zorundayız. Elbette ormanlarımızı, tarımı, arkeolojiyi koruyacağız. Üretirken çevreyi kirletmeyeceğiz. Ancak bu ülkede sanayi yatırım alanlarını artırma, yatırımcıya hazır hale getirme zorunluluğumuz var. Metrekaresi 800 dolara arsa alarak kim, nasıl, hangi yatırımı yapacak. Odamızı ziyaret eden ABD’li, Avrupalı heyetler bizden ülkelerinde yatırım yapmamızı talep ediyor. Arazi bedellerinden vergi avantajlarına bakıyorsunuz, bizim 6’ncı bölge teşviklerinden daha uygun. Böyle bir durumda Türkiye’de sanayi yatırımlarına ayırdığımız altyapısı hazır bölge oranımızı artırmak zorundayız.

. Küresel tedarik zincirindeki değişimin sinyallerini almaya başladık. Her gün tonu 250 dolar artan hammadde fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Limandan fabrikamıza en geç 2 günde 2 bin 700 dolara gelen konteyner talep edilmesinden 17 gün sonra ancak 10 bin dolara gelir oldu. Daha hızlı aksiyon almaya ihtiyacımız var. Teknolojiye dayalı uluslararası rekabetin artık yeryüzünden uzaya taşındığı yeni bir döneme girdik. 2013 yılından itibaren özellikle otomotiv ve makine gibi sektörlerdeki firmaların üretim yeteneklerini uzay, havacılık, savunma, nanoteknoloji, kompozit malzemeler ve mekatronik gibi ileri teknoloji gerektiren alanlara dönüştürmeyi hedefledik. GUHEM projemizi de işte bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdik. Bu merkezimiz, Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda Bursa’mıza uzay ve havacılık yolculuğunda yeni bir misyon yükleyecek.