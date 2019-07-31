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Bürokratların çift maaş aldığı iddiası

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "(Bürokratların çift maaş aldığı iddiası) Bütün arkadaşlarımız YPK'nin düzenlemesine uygun hareket ediyorlar"

Bürokratların çift maaş aldığı iddiası
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bürokratların çift maaş aldığı iddiasına ilişkin, "Bütün arkadaşlarımız Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) düzenlemesine uygun hareket ediyorlar." dedi.

Bakan Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen PTT ile ETİ Maden İşletmeleri İş Birliği Protokolü imza töreni sonrasında basın mensuplarının "bürokratların çift maaş" almasına ilişkin sorularını yanıtladı.

YPK'nin aldığı karar doğrultusunda, kamu görevlisinin kamu iktisadi teşekkülünde veya çoğunluk hissesi kamuya ait olan kuruluşta birden fazla yönetim kurulu üyesi olması halinde maaş almak için bunlardan sadece bir tanesini tercih edebileceğini belirten Dönmez, bürokratların diğer yönetim kurulu üyeliği görevlerini ise ücretsiz yapacağına dair bir düzenleme olduğunu anımsattı.

Bakan Dönmez, "Bütün arkadaşlarımız YPK'nin düzenlemesine uygun hareket ediyorlar." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ise aynı soruyu "Bu konuya soru önergesinde cevabımızı verdik." şeklinde yanıtladı.


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Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezPTT Ile ETİ Maden İşletmeleri İş Birliği ProtokolüUlaştırma Ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
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