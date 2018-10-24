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"Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı" açıldı

- 2 bin 500 blok mermerin sergilendiği fuara 240 firma katılıyor - İMİB Başkanı Aydın Dinçer: - "Maden ihracatının geneline baktığımızda aslında net ihracat rakamı diğer sektörlerden daha fazla" - MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu: - "Bu yıl Hindistan, Çin, İtalya, Yunanistan, Endonezya, Mısır ve İran gibi 40'a yakın ülkeden ziyaretçi geliyor. Fuarımız katılımcı ve ziyaretçisiyle uluslararası bir fuar hüviyetindedir"

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneğinin (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, kapılarını açtı.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 8 salon ve açık bölümden oluşan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 bin 500 blok mermerin sergilendiğini belirtti.

Ersözlü, sektörün en ağır fuarının sağlam adımlarla her geçen sene daha da büyüdüğünü ve alanında marka haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl fuarda 215 firma yer almıştı, Bu yıl katılımcı firma sayısında yüzde 15'lik bir büyüme oranı yakalayarak sayıyı 240'a çıkardık. 33 ilden katılımcı firmanın stant açtığı fuarda neredeyse Türkiye'nin hemen hemen her bölgesindeki ocaklardan çıkarılan farklı renk ve desende, tonu 200 dolardan 4 bin dolara kadar değişen 2 bin 500 blok mermer yer alıyor. Bu rakam bize geçtiğimiz yıla göre sergilenen blok mermer sayısında yüzde 25 artış olduğunu gösteriyor. Sektörün en ağır fuarı olma özelliği rekorunu geliştiren fuar, başta Çin ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeden gelecek iş insanını ağırlayacak."

- "Net ihracat rakamı diğer sektörlerden daha fazla"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer de geçen yıl 5 milyar dolara yakın maden ihracatının gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Bu ihracatın yarısını doğal taş sektörünün oluşturduğunu belirten Dinçer, şunları aktardı:

"Bu doğal taşın da yarısı işlenmiş yarısı da blok. Dolayısıyla blok ihracatı Türkiye ihracatında önemli bir yer tutuyor. Maden ihracatının geneline baktığımızda aslında net ihracat rakamı diğer sektörlerden daha fazla. Rakam olarak baktığınızda belki 10-15 milyar dolarlık bir sektörün ihracatından daha fazla net ihracat bırakmakta. Çünkü hiçbir ithal girdisi olmayan yer altı kaynaklarının yurt dışına ihracatıyla Türkiye'ye döviz getirilmesi sağlanıyor."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da doğal taş sektöründe 2,2 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın kapalı alanda düzenlenen dünyanın en büyük blok mermer fuarı olduğuna işaret eden Burkay, "Bugüne kadar düzenlenen fuarlarda, firmalarımız tarafından sergilenen tüm blok mermerler fuar açılmadan satıldı. Bu yönüyle fuarımız, tüm fuarlardan pozitif yönde ayrışıyor. Farklı renk ve desende toplam 60 bin ton ağırlığında 2 bin 500'e yakın blok mermerin sergilendiği fuar, sektörümüzün büyümesine öncülük edecektir. Fuar kapsamında TÜYAP ile 40 ülkeden alım heyetleri gerçekleştirdik. Çin'den Hindistan'a, ABD'den İtalya'ya kadar binin üzerinde iş insanını fuara getiriyoruz." dedi.

MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu ise fuarın ilk kez düzenlendiği 2015'te 550 blok mermer sergilendiğini hatırlattı.

Bu yılki fuarda sergilenen blok mermer sayısının 2 bin 500'e çıktığını vurgulayan Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Fuarda 4 yıl içinde sergilenen blok mermer sayısı 5 kat arttı. Bu rekor bir büyümedir. Dünyanın ilk ve tek blok mermer fuarı. Fuarımız dünya doğal taş sektörünün tek blok fuarı olduğu için ziyaretçi açısından fuarımızda her geçen yıl çok büyük ivmelenme var. Bu yıl Hindistan, Çin, İtalya, Yunanistan, Endonezya, Mısır ve İran gibi 40'a yakın ülkeden ziyaretçi geliyor. Fuarımız katılımcı ve ziyaretçisiyle uluslararası bir fuar hüviyetindedir."

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri, stantları gezdi.

Açılışa, Ege Maden İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy da katıldı.

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