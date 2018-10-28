Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı sona erdi

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı sona erdi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, dört günde 42 ülkeden 22 bin 765 kişinin ziyaret ettiği fuarda toplam değeri 20 milyon doları aşan 2 bin 500 blok mermerin tamamına yakını satıldı.

Türkiye'nin 33 ilinden 240 firmanın stantlı katılım sağladığı fuarı başta Çin, Hindistan ve Kuzey Afrika bölgesi olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından yabancı alıcılar da ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, fuarın başarı grafiğini her yıl artırdığını belirtti.

Dördüncü kez düzenlenen fuarda katılımcı sayısı, sergi alanı, sergilenen blok mermer sayısı ve yabancı ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşandığına dikkati çeken Burkay, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarda sergilenen blok mermerlerin tamamına yakınının satıldığını vurguladı.

Fuarın Bursa mermer ve doğal taş sektörü için ihracata dönük önemli bir vitrin haline geldiğine dikkati çeken Burkay, "Sektörümüzün talep ve beklentileri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz fuarımız, dört yıl gibi kısa bir sürede marka olmayı başardı. Fuarımıza katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı gelecek yıllarda da sektörümüzün rekabetçiliğine güç katmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

- "Gelecek yılki fuara sektör temsilcileri şimdiden ön rezervasyonlarını yaptırdı"

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de ilk yılında 550 blok mermerin yer aldığı fuarın dört yılın sonunda 5 kat büyüdüğünü aktardı.

Tonu 250 ile 4 bin dolar arasında değişen ve toplam değeri yaklaşık 20 milyon dolar olan 2 bin 500 blok mermerin 8 salon ve açık alandan oluşan 60 bin metrekare alanda sergilendiğini bildiren Ersözlü, şunları kaydetti:

"Fuar bu yıl da sektörümüzden tam not aldı. Katılımcı firmaların en kaliteli ve seçkin ürünlerini sergilediği Türkiye'de konusunda tek ihtisas fuarı, Çin ve Hindistan başta olmak üzere 42 ülkeden ve yurt içinden ise 41 şehirden gelen 22 bin 765 profesyonel tarafından ziyaret edildi. Sergilenen blok mermerlerin neredeyse tamamına yakının ilk 2 günde satıldığı fuar, uluslararası niteliğiyle yurt dışında bilinirliğini yükselterek marka değerini güçlendirmeye devam ediyor. Dördüncü yılında olmasına rağmen sektörde ses getiren fuar, oluşturduğu iş hacmiyle sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç kattı. Önümüzdeki yıl 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde sektörü bir araya getirecek fuara, sektör temsilcilerimiz şimdiden ön rezervasyonlarını yaptırdı."

MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu ise blok mermer fuarının dünyada ilk kez Bursa'da düzenlendiğini hatırlatarak, "Fuar sayesinde Türkiye'nin mermer ve doğal taş sektöründeki potansiyeli tüm dünyaya tanıtıldı. Fuarımız her yıl büyüyor. Fuardaki büyüme firmalarımızın ihracatlarına da olumlu yansıyor. Fuarda sergilenen farklı renk ve desenlerdeki blok mermerlerimiz yabancı alıcılardan büyük rağbet gördü. Büyük ölçüde satışları gerçekleştirildi. Hem Bursa hem de ülkemiz adına oldukça faydalı bir organizasyon oldu." yorumunu yaptı.