Bursa bu yıl 15 fuara ev sahipliği yapacak

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından bu yıl kentte 15 fuar düzenlenecek.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, BTSO'nun Altıparmak hizmet binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ olarak 2017'yi iyi sonuçlarla ve büyümeyle kapattıklarını söyledi.

Şirketin hem TÜYAP grubu içinde hem de Türkiye genelindeki 218 fuarcılık şirketi arasında iyi bir performansı gösterdiğini belirten Ersözlü, kente yeni fuarlar kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Ersözlü, ülkede özellikle son çeyrekte kaydedilen üretim, ihracat ve büyüme artışının fuarcılığın da gelişmesine katkı sağladığını ifade ederek, fuarcılığın dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli pazarlama argümanlarından biri haline geldiğini vurguladı.

- "300 bin ziyaretçi hedefliyoruz"

Kentte geçen yıl düzenlenen fuarlarda 25 ülkeden bin 804 firmanın katılımcı olarak yer aldığına dikkati çeken Ersözlü, şöyle devam etti:

"Geçen yıl fuarlara gelen ziyaretçi sayısı 722 bin olarak gerçekleşti. Önceki yılla kıyasladığımızda toplamda yüzde 5 artış yakalamışız. Geçen yıl yurt içinde 80 ilden ve 94 ülkeden 252 binin üzerinde Bursa'ya ziyaretçi gelmiş. 2018 yılı için bu sayıyı 300 binlere getirmeyi hedefliyoruz. Önceki yıla göre ülke sayısında da yüzde 77 artış yakaladık. Bu çok önemli. 2018 yılı için ülke sayısını 100'e çıkarmak istiyoruz."

Fuarların, katılımcı firmaların yeni pazarlar bulmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Ersözlü, şunları kaydetti:

"BTSO iş birliğiyle geçen yıl 94 ülkeden 4 bin 976 iş adamını fuarlara getirmişiz. Bu rakamı 2016 yılıyla kıyasladığımızda yüzde 122 gibi inanılmaz bir artış yakaladık. 2 bin küsurlardan 5 binlere çıkarmışız. Bu yıl 15 fuar hazırlığımız olacak. Önümüzdeki hafta JunioShow Fuarı ile 2018 takvimimiz başlayacak. 15 fuar içinde OtoShow Fuarı mayıs ayında gerçekleştirilecek. Bir de Endüstri Zirvesi içinde 'Kaynak Teknolojileri ve Robotik Sistemler' adıyla yeni bir fuarımız olacak."

- "Dünyanın 198 ülkesine ihracat yapan bir şehiriz"



BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da Oda olarak TÜYAP iş birliğiyle geçen yıl 13 fuar düzenlediklerini, bu fuarları yaklaşık 70 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Kuş, geçen yıl 5 bin civarında yabancı alıcıyı Bursa'da misafir ettiklerini belirterek, "4 yılda yaptığımız programlar neticesinde yaklaşık 15 bin yabancı ziyaretçiyi Bursa'da misafir ettik. Bu sayıların 2018'de artarak devam etmesini temenni ediyorum. BTSO olarak buna öncülük ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bebe-çocuk hazır giyim, blok mermer ve inşaat gayrimenkul fuarlarında başarılı olduklarını ve bu fuarların yurt dışından büyük ilgi gördüğünü dile getiren Kuş, şöyle devam etti:

"Alım heyetleri de yapıyoruz. İnşallah bu alım heyetlerini de önümüzdeki dönemde fuarlara çeviririz. Geçen yıl ev tekstili, gıda ve tekstil sektöründe ciddi alım heyeti organizasyonları yaptık. Bunlar 2018'de de devam edecek. Bursa'yı küçümsemeyelim. Dünyanın 198 ülkesine satış yapan, ihracat yapan bir şehiriz. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek JunioShow Fuarı ile bu yılki fuarlarımıza başlıyoruz. Yaklaşık 10 bin metrekare alanda gerçekleştirilen bu fuarı üçüncü yılında uluslararası fuar listesine sokmayı başardık."



