Bursa'da Ar-Ge ve tasarım merkezi hamlesi

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kentte son 3 yılda Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının yaklaşık 3 kat artarak 71'e yükseldiğini bildirdi.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ikinci ihracatçı kenti Bursa'da Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Bursa'da, 2014 yılında 23 olan Ar-Ge merkezi sayısı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çalışmaları, "Ar-Ge Reform Paketi"nin sunduğu avantajlar ve BTSO'nun çalışmalarıyla önemli oranda arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotiv, makine, tekstil, kimya, gıda gibi sektörlerde söz sahibi olan kentin, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde atağa geçtiğini vurguladı.

Burkay, kentin 13 milyar dolara yakın ihracata imza attığını belirterek, "Bursalı firmalarımızın katma değerli ve inovasyon odaklı üretim vizyonuyla yaptığı çalışmalarla Ar-Ge merkezlerimizin sayısı 65'e, tasarım merkezlerinin sayısı ise 6'ya çıktı. Bursa'da, son 3 yılda Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı yaklaşık 3 kat artarak 71'e yükseldi. Hedefimiz, 100 Ar-Ge ve tasarım merkezini kentimize kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'ye örnek bir performans"

Bursa sanayisinin teknoloji odaklı büyümesini istediklerini ifade eden Burkay, BTSO öncülüğünde hayata geçen Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nin (BUTEKOM) kentteki Ar-Ge çalışmalarına büyük katkı sağladığını anlattı.

Burkay, Bursa'daki her Ar-Ge ve tasarım merkezinin kentin katma değerli üretime büyük güç kattığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mutlaka sanayiye teknolojiyi eklemek zorundayız. Özellikle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın firmalarımıza moral veren destekleri ve Ar-Ge Reform Paketi sayesinde merkezlerin sayısı artmaya devam ediyor. Yalnızca birkaç sektörde Ar-Ge merkezine sahip olan kentimiz, bugün baktığımızda devletimizin ve odamızın da destekleriyle 11 ayrı sektörde Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip oldu. Bursalı firmalarımızın bu konuda Türkiye'ye örnek bir performansı var."

- "Ülkemizde ve kentimizde Ar-Ge kültürü yaygınlaşıyor"

İnovasyon ve Ar-Ge'nin, şirketlerin ana gündemi olmasını istediklerini belirten Burkay, yenilenme olmadan büyümenin olmayacağını ifade etti.

Burkay, Türkiye ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payını artırmanın tek yolunun Ar-Ge, inovasyon ve tasarım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve kentimizde Ar-Ge kültürü yaygınlaşıyor. Devletimizin sunduğu teşvik ve destekler ile firmalarımız Ar-Ge ve tasarım merkezi açmak için büyük gayret sarf ediyor. Odamız öncülüğünde yürütülen 'İnovasyon Ligi', 'Bursa Tasarım ve İnovasyon Baharı' gibi birçok projemiz de bu sayının artmasını sağlıyor. Bursa iş dünyası olarak merkezlerimizin sayısını en kısa sürede 100'e çıkartmayı istiyoruz. Bizler inanıyoruz ki Ar-Ge olmadan, yeni fikirler üretmeden büyük hedeflere ulaşmamız mümkün değildir."

- Bursa'daki Ar-Ge ve tasarım merkezleri

Açıklamaya göre, Bursa'da hayata geçen Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde otomotiv sektörünün ağırlığı dikkat çekiyor. Otomotiv üretim merkezi olan Bursa'da şu anda 30'u aşkın otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor. Makine ve teçhizat imalatı sektöründe 10, tekstil sektöründe ise 9 Ar-Ge merkezi yer alıyor.

Türkiye'nin üretim üssü Bursa'da ayrıca bilişim ve yazılım, demir dışı metaller, elektrik-elektronik, gıda, kimya, denizcilik, enerji ve mobilya alanlarında da çok sayıda Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor.

Bursa'da tasarım merkezlerinin sayısı ise 6'ya yükseldi. Bursa, bu alanda ise 2'şer adet otomotiv ve tekstil, 1'er adet de mobilya ve seramik alanında tasarım merkezlerine sahip.

