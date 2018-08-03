Bursa'da “TUSAŞ Uludağ Ar-Ge Merkezi“ kurulacak

BURSA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından, Uludağ Üniversitesinin (UÜ) "Araştırma Vadisi" olarak belirlediği bölgede bin metrekare alan üzerinde Ar-Ge Merkezi kurulacak.

UÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin "Araştırma Vadisi" olarak belirlediği bölgede, bin metrekarelik alanda Ar-Ge Merkezi kuracak olan TUSAŞ, merkezin inşaatı tamamlanana kadar ULUTEK'teki Ar-Ge ofisini kullanacak.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Yönetim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Bölümü Proje Danışmanı Prof. Dr. Zafer Evis ve TUSAŞ İstanbul Teknopark Kurucu Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu'nun, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile yaptıkları görüşmede, "TUSAŞ Uludağ Ar-Ge Merkezi"nin kuruluşuna dönük hazırlık çalışmaları ele alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Borat, şirketin yeni bir stratejiyle merkez dışında da Ar-Ge merkezleri kurmaya başladığını, UÜ'ye de bir merkez kurulmasını uygun gördüklerini belirtti.

Bursa'nın güçlü eko-sistemi nedeniyle beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Borat, kısa zamanda büyük gelişmeler beklediklerini bildirdi.

TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Yönetim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk de hedefledikleri yıllık ciroya ulaşmak için iddialı projeler peşinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük projeleri yapabilmek için çok ciddi manada üniversitelerle, araştırma merkezleriyle, mükemmeliyet merkezleriyle, teknoparklarla iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Ar-Ge'nin temel taşı üniversiteler. Bizim birçok teknoloji konumuz ve bu konularla ilgili de üniversitelerin desteğine ihtiyacımız var. Şirketimiz, bu büyük projeleri gerçekleştirmek, Türkiye'nin insan kaynağından yararlanmak için farklı noktalarda Ar-Ge yapmayı kararlaştırdı. Bursa, otomotiv ve imalat şehri. Limanı da var. Tüm bunları göz önüne alarak TUSAŞ Uludağ Ar-Ge Merkezini kurup adımımızı atmış bulunuyoruz."

Ulcay da savunma sanayi projelerine destek vermek üzere geçen yıl bu alana uygun 38 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisini araştırma geliştirme yapmak üzere yetiştirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda öğrencilere çeşitli eğitimler verildiğini aktaran Ulcay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma sanayinin yapısı, teknoloji yönetimi, sistem mühendisliği, yaşam döngüsü, ergonomi, darbe ve balistik ölçüm sistemleri, konsept tasarımı, kalibrasyon süreçleri, bilgisayar destekli mühendislik, laser teknolojisi, bilgi güvenliği, ileri teknoloji malzemeleri-kompozitler, aerodinamik, aeromekanik, uçak motorları, proje yönetimi gibi eğitimlerle öğrencilerin ufkunu açmaya çalıştık. TUSAŞ Uludağ Ar-Ge Merkezi, araştırmacılar ve öğrenciler için büyük bir fırsat. Bu merkez, üniversitemizin bilgi birikimini ülkemizin kalkınmasına yansıtacak stratejik bir üs olacaktır."

TUSAŞ Ar-Ge Merkezi'nin yaklaşık bir ay sonra hizmete girmesi planlanıyor.