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Bursa dış ticarette 2,4 milyar dolar fazla verdi

BURSA (AA) - Bursa, yılın 11 ayında yaklaşık 2,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa'da kasımda ihracat geçen yılın aynı ayına...

Bursa dış ticarette 2,4 milyar dolar fazla verdi
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BURSA (AA) - Bursa, yılın 11 ayında yaklaşık 2,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa'da kasımda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 916 milyon 543 bin dolar, ithalat ise yüzde 31,3 düşüşle 574 milyon 638 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bursa'nın 11 aylık dönemde ihracatı 10 milyar 382 milyon 703 bin dolar, ithalatı da 7 milyar 954 milyon 118 bin dolar oldu. Buna göre, Bursa dış ticarette yaklaşık 2,4 milyar dolar fazla verdi.

Ülke genelinde ise ihracat yüzde 9,4 artarken, ithalat yüzde 21,3 azaldı.


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