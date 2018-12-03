Bursa Endüstri Zirvesi'ni 42 bin kişi ziyaret etti

BURSA (AA) - TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi, 68 ülkeden 42 bin 116 kişi tarafından ziyaret edildi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Makine İmalatçıları Birliği (MİB) ile Takım Tezgahları Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TİAD) iş birliği, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen, Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Kaynak Teknolojileri Fuarı ve Bursa Otomasyon Fuarı'nı tek çatı altında birleştiren zirve sona erdi.



Fuar alanındaki 7 ayrı salonda 40 bin metrekare kapalı alanda 20 ülkeden 346 firma ve temsilciliğinin katılımıyla düzenlenen zirve, yaklaşık 500 milyon liralık iş hacmine yaklaştı.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarların son teknoloji inovasyon ürünleri ile büyük ilgi gördüğünü bildirdi. Ersözlü, makine imalat sektörünün nabzının 4 gün boyunca Bursa'da attığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fuarlar şehri olarak bilinen Bursa, kendi alanında ülkemizin en önemli ikinci fuarına ev sahipliği yaptı. Bu fuarlar ile beraber ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden birçok ziyaretçi bir araya gelerek hem önemli iş bağlantıları kuruyor hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Katılımcı sayısı, ticari faaliyetler ve ziyaretçi sayıları Bursa Endüstri Zirvesi'nin, sektörün marka fuarlarından biri olduğunu gösteriyor. Zirvemiz, bu yıl da makine satışlarına yaptığı yaklaşık 500 milyon lira katkı ile hedefini yakaladı. Fuarlar, seneye de sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer almaya devam edecek."

- "İhracat odaklı projelerimizle sektör temsilcilerinin yanındayız"

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de Bursa'nın üretim tecrübesi, sermaye altyapısı, yüksek iş kalitesi ve dinamik girişimcileriyle Türkiye'nin ihracat odaklı büyümesine ciddi katkılar sağladığını ifade etti.

Bursa'nın üretim ve ihracat başarısı ile birlikte dönüşüm sürecindeki rolüyle makine sektörünün hedeflerine de yüksek düzeyde ivme kazandırdığını kaydeden Şener, "Sektörümüz, 2017 yılında 15 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatını yıl sonunda 17 milyar dolar barajının üzerine, 2023 yılında ise 100 milyar dolara ulaştıracaktır. BTSO olarak gerek ülkemizin vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiğimiz özel projelerle gerekse de firmalarımıza uluslararası alanda rekabet gücü kazandıran ihracat odaklı projelerimizle sektör temsilcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten Bursa Endüstri Zirvesi'nin gelecek yıl 28 Kasım-1 Aralık'ta gerçekleşeceği bildirildi.