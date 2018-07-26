Bursa için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Bursa'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.



Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Bursa'nın Kestel, Yenişehir, İnegöl, İznik ve Keles ilçelerinde devam eden gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının (15-30 kilogram/metrekare) beklendiği belirtildi.

Yaklaşık 1 saat sürecek yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.