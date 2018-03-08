Bursa iş dünyasından Kilis'e destek

BURSA (AA) - Bursa Valiliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonuyla başlatılan kampanya kapsamında iş adamlarının desteğiyle toplanan gıda malzemeleri ve giyecekler 6 tıra yüklenerek, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere ve sınırda yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kilis'e gönderildi.



Bursa Valisi İzzettin Küçük, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB) önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkeyi ilgilendiren her konuda Bursa'nın desteğini sürdürdüğünü söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda neler olduğunu dikkatle takip ettiklerini aktaran Küçük, "Tüm imkanlarımız ve dualarımızla kahraman askerlerimizin yanındayız. Bugün buradan gönderdiğimiz yardım malzemelerini Kilis'teki bölge insanlarına uğurluyoruz. Organizasyonu düzenleyen BTSO'ya, Büyükşehir Belediyesine ve destek veren tüm iş dünyası temsilcilerine teşekkür ederim." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sürdürdüğü başarılı operasyonla sadece ülkenin güvenliğini değil içinde bulunulan coğrafyanın huzur ve istikrarını da sağlayacağını vurgulayarak, "Bu süreçte Bursalı iş adamları da destekleriyle kahraman askerlerimizin ve bölge insanımızın yanında olmayı sürdürüyor. Böyle bir şehre hizmet etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa iş dünyasının bugüne kadar gerçekleştirilen birçok yardım kampanyasına tam destek verdiğini söyledi.

Burkay, ocak ayında 10 tır dolusu gıda ve giyeceği sınır bölgelerinde yer alan mülteci kamplarına gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin huzuru, milletimizin istikbali ve bölge halkının güvenliği için Afrin'de kahramanca mücadele veren Mehmetçiğin ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi liderliğinde, iş dünyasının destekleriyle bölge halkına ulaştırmak için yeni bir yardım kampanyası başlattık. İhtiyaç sahiplerine her fırsatta elini uzatan iş dünyası temsilcilerine, bizlere liderlik eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanına şükranlarımı sunuyorum."

Burkay, 10 Mart'ta 130 kişilik bir heyetle Kilis'e gideceklerini, burada hem kahraman Mehmetçiğe destek hem de bölgede zor şartlarda yaşayan vatandaşlara moral vereceklerini söyledi.