"Bursa Model Fabrika, firmalara rehberlik ediyor"

BURSA (AA) - Bursa'da faaliyetine başlayan model fabrika, yalın üretim süreçleriyle kalite ve verimlilik artışı sağlarken, firmalara yeni sanayi devrimine geçişte rehberlik ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen "Bursa Model Fabrika", deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak teori ve pratiği birleştiriyor.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve üretim geliştirme modelleriyle gerçek fabrika ortamı gibi kurgulanan model fabrika, KOBİ'lerin dijital üretime geçiş uygulamalarına hız kazandırırken, Bursalı firmaların bu sürece adaptasyonlarını kolaylaştırıyor.

Model fabrikanın eğitim sürecinde yalın üretim tekniklerinin uygulanması ve işletmelerin bu alanda dönüştürülmesine destek olunuyor. Sürecin sonunda ise firmaların dijitalleşme ile Endüstri 4.0 düzeyine ulaştırılmasına katkı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin yeni sanayi döneminin gerisinde kalmasını istemediklerini vurguladı.

Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda kurgulanan model fabrikanın, "yapay zeka" ve "nesnelerin interneti" gibi yeni kavramların firmaların iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirdiği dijital çağda rekabetçiliği artıracağını belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Büyük ölçekli şirketlerden KOBİ'lere kadar dijital dönüşüm için gerekli altyapı ve insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Bursa Model Fabrika, verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalarımıza rehberlik yapacak. Bursa Model Fabrika işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkeleri ve deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlıyor. Bu model sadece sınıf eğitimlerine dayalı kapasite geliştirme programlarına kıyasla hatırlanma oranlarında 7 kata varan bir gelişme sağlanmasına yardımcı olabiliyor. Deneyimsel öğrenme teknikleri sadece hatırlanma oranlarını artırmakla kalmaz, öğrenme deneyimini de hızlandırır."