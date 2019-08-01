Türkiye genelindeki şube ağını 100’ün üzerine taşıyan Eminevim, Bursa’da yeni adresinde ve yenilenen konseptiyle Yıldırım Şubesi’ni hizmete açtı. Düzenlenen açılış törenine Eminevim’in üst düzey yöneticileri, STK ve iş dünyasının önemli temsilcileri yer aldı. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği açılışta Bursa’da hizmet verebilmenin kentin ekonomisine yapılan önemli bir yatırım olduğu vurgulandı.
Bursa’da beş farklı noktada hizmet veren Eminevim, arttırdığı şubeleriyle Bursalıların, faizsiz ev alma sisteminin sunduğu hizmetlerden kolayca yararlanabilmesini hedefliyor.
Şube sayısı yüzden fazla noktaya ulaştı
Hizmet ağını Bursa’da beş, ülke genelinde ise 105’e taşıyan Eminevim, sektördeki liderliğini de sürdürmeye devam ediyor. İnsanların yüksek faizler yüzünden konut alma problemine karşı çözüm sunan Elbirliği Sistemi ile 2019 yılı içinde 10 bini aşkın, 29 yılda ise 144 bin teslimat yapan firma, yılın ikinci yarısında toplamda 160 bini aşkın teslimata ulaşmayı hedefliyor.
Bursa'nın istihdam ve ekonomisine destek
Türkiye’de faizsiz ev alma sisteminin öncüsü Eminevim, Bursa’da konsepti yenilenen Yıldırım Şubesi’ni hizmete açtı. Eminevim’in Bursa’daki beş şubesinden biri olan Yıldırım Şubesi ile Bursalılar faizsiz ev alma sisteminin sunduğu hizmetlerden kolayca yararlanabilecek.
01 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
Türkiye genelindeki şube ağını 100’ün üzerine taşıyan Eminevim, Bursa’da yeni adresinde ve yenilenen konseptiyle Yıldırım Şubesi’ni hizmete açtı. Düzenlenen açılış törenine Eminevim’in üst düzey yöneticileri, STK ve iş dünyasının önemli temsilcileri yer aldı. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği açılışta Bursa’da hizmet verebilmenin kentin ekonomisine yapılan önemli bir yatırım olduğu vurgulandı.