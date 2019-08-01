Bursa'nın istihdam ve ekonomisine destek

Türkiye genelindeki şube ağını 100’ün üzerine taşıyan Eminevim, Bursa’da yeni adresinde ve yenilenen konseptiyle Yıldırım Şubesi’ni hizmete açtı. Düzenlenen açılış törenine Eminevim’in üst düzey yöneticileri, STK ve iş dünyasının önemli temsilcileri yer aldı. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği açılışta Bursa’da hizmet verebilmenin kentin ekonomisine yapılan önemli bir yatırım olduğu vurgulandı.



Bursa’da beş farklı noktada hizmet veren Eminevim, arttırdığı şubeleriyle Bursalıların, faizsiz ev alma sisteminin sunduğu hizmetlerden kolayca yararlanabilmesini hedefliyor.



Şube sayısı yüzden fazla noktaya ulaştı



Hizmet ağını Bursa’da beş, ülke genelinde ise 105’e taşıyan Eminevim, sektördeki liderliğini de sürdürmeye devam ediyor. İnsanların yüksek faizler yüzünden konut alma problemine karşı çözüm sunan Elbirliği Sistemi ile 2019 yılı içinde 10 bini aşkın, 29 yılda ise 144 bin teslimat yapan firma, yılın ikinci yarısında toplamda 160 bini aşkın teslimata ulaşmayı hedefliyor.