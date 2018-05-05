BURSA (AA) - Bursa 10'uncu Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı (Bursa OtoShow 2018), 8 Mayıs'ta kapılarını açacak.

Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) iş birliği, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen fuar, önde gelen otomobil markaları, SUV, 4x4, pick-up ve ticari araç ile oto aksesuar firmalarına ev sahipliği yapacak.

Bursa Klasik Otomobilciler Derneği (BURKOD) tarafından fuar kapsamında, "30 yaş üzeri klasik otomobiller" sergilenecek. Müzelerde bile rastlanması güç otomobiller, ziyaretçilere nostalji havası yaşatacak.

Fuarda, profesyonel gruplar tarafından dans şovları gerçekleştirilecek. "Küçük Araçlar Kocaman Yürekler" sloganıyla Türkiye çapında kendinden bahsettiren Teleferik Off-Road Takımı, doğa tutkunları için birbirinden ilginç off-road araçları sergileyecek.

- "Fuara özel fiyatlar"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa'nın, sanayi ve teknolojinin bir araya geldiği, coğrafi konumu ve lojistik avantajı ile üretimde, Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye'de üretilen araç modellerinin yüzde 60'tan fazlasında imzası bulunan Bursa'nın 10 yıldır OtoShow Fuarı'na ev sahipliği yaptığını anlatan Ersözlü, şunları kaydetti:

"Yerli üreticilerin ağırlıklı katılımı ile hazırlanan fuarda, birbirinden şık stantlarda son model araçlar, firmaların fuara özel sunacağı fiyatlar ve cazip kampanyalar ile ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Fiyatları 68 bin liradan 550 bin liraya kadar değişen, her bütçeye hitap eden 75 binek ve ticari aracın sergileneceği fuara 60 binin üzerinde kişinin gelmesini hedefliyoruz."

Fuar, 13 Mayıs'ta sona erecek.