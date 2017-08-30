Bursa şeftalisinde rekolte arttı fiyat düştü

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Lezzeti ve aromasıyla ünlü Bursa şeftalisinde bu yıl rekolte ve kalitenin iyi olmasına rağmen fiyatlar üreticiyi tatmin etmedi.

Bursa Ovası'nda 15 Haziran'da başlayan hasat devam ederken, şeftalinin yüzde 60'ından fazlası toplandı.

Geçen sene 100 bin ton civarında üretilen ve bahçede kilogramı 1,5-2 liradan alıcı bulan Bursa şeftalisi, bu yıl 1 liradan, nektarin ise 1 lira 20 kuruştan satılıyor.

Osmangazi Ziraat Odası Meclis Başkanı Hakan Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa şeftalisinin kalitesiyle adından söz ettirdiğini söyledi.

Şeftali üretiminin gerçekleştiği Bursa dışındaki bölgelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle rekolte düşüşleri yaşandığını belirten Ekim, "Bursa'da durum çok iyi. Şeftalimizin kalitesi de rekoltesi de çok yüksek. Geçen yıl 100 bin ton ürün alınan Bursa Ovası'ndan bu yıl 120 bin şeftali bekliyoruz." dedi.

- "İhracatta sıkıntı yaşandığını düşünüyoruz"

Ekim, ürünün girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl verim ve kalite çok iyi olmasına rağmen üreticilerimiz umduğunu bulamadı. İhracatta sıkıntı yaşandığını düşünüyoruz. Meyve suyu fabrikalarında kullanılan 'suluk' şeftali 2015 yılında 80 kuruşa, 2016'da 60 kuruşa satılırken, şimdi ise 40 kuruşa satılıyor. Buna rağmen meyve suyu fiyatlarında bir düşüş olmuyor. Ürünün sadece hasat maliyeti 60 kuruş, gübre, ilaç ve diğer masrafları da eklersek çiftçi bu yıl para kazanamayacak."

Bursa şeftalisinin kalitesini korumak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Ekim, "Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce sık sık denetimler yapılıyor. Şeftalimizde ilaç kalıntısı yok. Mükemmel bir ürün yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekim, marketlerdeki fiyatların yüksekliğine de değinerek, "Üreticiden 1 liraya çıkan şeftali marketlerde 4 liraya satılıyor. Bununla ilgili hal kanununda değişiklik yapılması şart." dedi.