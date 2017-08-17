"Bursa siyahı"nın ihracat yolculuğu başlıyor

BURSA (AA) - Dünyanın en kaliteli siyah inciri kabul edilen "Bursa Siyahı"nın kesimine 19 Ağustos, ihracatına ise 21 Ağustos'ta başlanacağı belirtildi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden (UYMSİB) yapılan açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik hizmet binasında, "2017 Yılı Bursa Siyahı İnciri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıda konuşan UYMSİB Başkanı Senih Yazgan, Bursa siyahı incirde olgunlaşma döneminin normal seyrinde gittiğini, ürünün 19 Ağustos'ta tezgahlarda olacağını bildirdi.

Geçen yıl Bursa'dan 5 bin, Türkiye genelinden de 14 bin ton Bursa siyahı incirin ihraç edildiğini belirten Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

"21 Ağustos tarihinden başlayarak Bursa siyah incirimizi dünyanın dört bir yanına ihraç edeceğiz. Bu yıl da ihracat rakamlarımızın geçtiğimiz yıl seviyelerinde olacağı yönünde beklenti var. Pazarın durumu belli, rakamların çok afaki değişeceğini düşünmüyorum. Herkesin bildiği gibi bu ürün pazarda yer bulduğu sürece satılabiliyor, yer bulamadığında pazarlayamıyoruz. İncir kesim heyetleri üçüncü gezisini tamamladı. 2017 için ihraç tarihleri netleşti. 21 Ağustos'ta Bursa siyahı incirimizin dünyaya yolculuğu başlıyor."

- "Erken olgunlaştırıcıların kullanılmaması için toplantılar düzenledik"

Yazgan, geçen yıl ürünün olgunlaşma döneminin ihracatçı üzerinde baskı oluşturduğuna ve bu durumun ciddi sıkıntılara yol açtığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Erken olgunlaştırıcı olarak ifade edilen kimyasal ürünlerin kullanılmaması amacıyla köy toplantıları gerçekleştirdik. Bu toplantılardan son derece olumlu sonuçlar aldık. İl müdürlüğümüze bu denetimlerin daha sağlıklı yapılabilmesi adına araç da tahsis etmiştik. Hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılar hem de müdürlüğümüzün bireysel olarak yaptığı denetimler sonucunda geçen yıl bu konuda hemen hemen hiç denilebilecek kadar bir done ile karşılaştık. Bu durum bizim üreticimizin konuya ne kadar hassas yaklaştığının göstergesidir. Bu yıl Ege Bölgesi'nden bize birtakım bildirimler geldi. Bölgemizdeki üreticilerimiz tarafından bizlere, 'Siz bunları anlatıyorsunuz, yapmayın diyorsunuz ama bu bölgede kullananlar ve kullandıranlar var.' diye söyleniyor. Biz de gerekli girişimi başlattık ve ihracata konu olan bölgelerdeki il müdürlüklerimize ve tarımdan sorumlu vali yardımcılarımıza birer yazıyla durumu izah ettik. Başta Aydın, Manisa ve İzmir olmak üzere denetimlerin yapılması konusunda talebimizi ilettik."



