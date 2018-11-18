"Bursa Textile Show" beklentileri aştı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) desteğiyle 14-16 Kasım'da düzenlenen ve 50 ülkeden 350’ye yakın yabancı alıcının katıldığı "Bursa Textile Show"da 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO tarafından düzenlenen ve Bursa'da sektör temsilcilerini bir araya getiren Bursa Textile Show ilk yılında katılımcılar ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldı. 80'in üzerinde firmanın stant açarak 2019-2020 sonbahar kış kumaş koleksiyonlarını sergilediği fuarda, trend ve modayı belirleyen Bursa'nın yüksek kaliteli ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttükleri Tekstil UR-GE projesi kapsamında dört alım heyeti faaliyeti düzenlediklerini kaydetti.

Alım heyeti faaliyetleriyle bine yakın yabancı alıcıyı Bursa'ya getirerek proje üyesi firmalarla ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağladıklarını belirten Kuş, faaliyetin bu yıl ilk kez fuar formatında düzenlendiğini bildirdi.

Kuş, Bursa Textile Show adıyla düzenlenen etkinliğe 50 ülkeden 350'yi aşkın yabancı alıcının katıldığını, fuar süresince 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildiğini vurguladı. Fuara katılan her firmanın ortalama 60 iş görüşmesi yaptığını aktaran Kuş, yapılan görüşmelerin yaklaşık yüzde 50'sinin olumlu sonuçlanma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.



Kuş, Bursa Textile Show'un tekstil sektörüne büyük güç kattığına dikkati çekerek, "Fuar sektöre önemli bir sinerji kazandırdı. Tekstilin başkenti olarak anılan Bursa'da sektöre yönelik düzenlenen bir fuar organizasyonunun olmaması önemli bir eksiklikti. Firmalarımız ağırlıklı olarak İstanbul veya yurt dışında düzenlenen fuarlara katılıyordu. Bursa'da böyle bir organizasyonu başlatmış olmamız, sektörün geleceği açısından oldukça değerli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Nokta atışı bir fuar oldu"

BTSO 39. Meslek Komitesi Başkanı ve Fabra Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Engin Alemdar da nitelikli alıcıların katıldığı fuarda önemli iş bağlantılarının kurulduğunu kaydetti.

Fuarın son derece verimli geçtiğini vurgulayan Alemdar, "Fuarda her şey planladığımızdan çok daha iyi gitti. Nokta atışı bir fuar oldu. Odamız ve Ticaret Bakanlığının organizasyonuyla fuara katılan 350'ye yakın yabancı iş insanın yanı sıra farklı ülkelerden kendi imkanlarıyla Bursa'ya gelen yabancı alıcılar da oldu. Önümüzdeki yıl nisan ayında ikincisini düzenleyeceğimiz fuarımıza şimdiden birçok firma katılım sağlayacağının sözünü verdi." yorumunu yaptı.

Ventsa Tekstil Genel Müdürü Semih Kaynar ise Bursa Textile Show'un sektörün potansiyelinin tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını belirterek, "Fuarın gelecek yıllarda çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Fuar, oldukça özenli ve düzenli bir biçimde organize edilmiş." açıklamasında bulundu.

- "Gelecek yıllarda da bu fuarı ziyaret etmeyi sürdüreceğim"

Başta Rusya, Belarus, Sırbistan olmak üzere Avrupa ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Kolombiya, Hindistan, Peru, Meksika, Brezilya, Güney Afrika, Brezilya ve Kanada gibi ülkelerden de iş insanları katıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nden fuara katılan Amelia Rosa Visser, Bursa'ya ikinci kez geldiğini belirterek, "Geçen yıl Mart ayında düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliğine katılmıştım. Orada gördüğüm ürünlerden etkilendiğim için bu yıl Bursa Textile Show'a da katılmak istedim. Oldukça heyecan verici bir deneyim oldu. Gelecek yıllarda da bu fuarı ziyaret etmeyi sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'dan gelen Diana Walkiewicz ise fuarın çok iyi organize edildiğini vurgulayarak, "Paris ile kıyasladığımızda biraz daha küçük bir fuar olsa da aradığımız her şeyi bulabildik. Bursa, çok kaliteli ve uygun fiyatlı tekstil ürünlerine sahip." ifadelerini kullandı.