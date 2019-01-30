Bursa Ticaret Borsasından işlem hacmi rekoru

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB), 2018 yılında 3 milyar 769 milyon lira işlem hacmi ile tarihi rekor kırdı.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen üyelerinin ülke ekonomisine katkılar sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Matlı, BTB'nin 2018'de işlem hacminin, bir önceki yıla göre yüzde 22 arttığını ve 3 milyar 769 milyona yükseldiğini belirterek, "Bu başarı sadece Bursa Ticaret Borsasının başarısı değil, aynı zamanda tüm üyelerimizin de başarısıdır. 2019 yılında da yine birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza kurumumuz ve aynı zamanda şehrimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özer Matlı, geçen yılın, küresel ekonomi ve bölgesel meseleler nedeniyle zor bir dönem olduğunu vurguladı.

Özellikle yılın ikinci yarısında pazarda daralmalar ile finansman sıkıntıları yaşandığını aktaran Matlı, şunları kaydetti:

"Ne terör ne bölgesel sorunlar ne de ülkemizin önünü kesmek isteyen güçler, hedeflerimizi hayata geçirmemize engel olamayacaklar. İş dünyası olarak her fırsatta istikrardan yana olduğumuzu her ortamda dile getiriyoruz çünkü istikrarın yeni yatırımlar, daha çok üretim, istihdam ve ihracat demek olduğunu gayet iyi biliyoruz. 2018 yılı sonu itibarıyla üye sayımız bin 100'e yaklaştı. Bursa Ticaret Borsası olarak bizler üyelerimizin sorunlarına sonuç odaklı yaklaşarak, onlara çözüm olacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."

Bu arada, BTB'de geçen yıl en çok işlem gören ürünler arasında 1 milyar 308 milyon lira ile zeytin ilk sırada yer aldı. Zeytinin ardından 262 milyon lirayla mısır ikinci, 258 milyon lirayla yaş sebze ve meyve ürünleri üçüncü, 225 milyon lirayla et dördüncü, 225 milyon liralık işlem hacmiyle canlı hayvan beşinci oldu.