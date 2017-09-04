Bursa'da açılan şirket sayısında rekor

BURSA (AA) - Bursa'da bu yılın 8 ayında açılan şirket sayısı son 14 yılın en yüksek rakamlarına ulaşarak 2 bin 700'ü geçti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 ayda 2 bin 716 firma faaliyete geçti.

Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 artış yakalayan Bursa, açılan şirket sayısıyla bir rekora imza attı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 8 ayda açılan firma sayısının son 14 yılın en yüksek performansı olduğunu kaydetti.

Üretim üssü olan kentin yerli ve yabancı yatırımcıya her zaman güven verdiğinin altını çizen Burkay, Türkiye ekonomisine yön veren kentlerin başında gelen Bursa'nın gerek üretim gerek ihracat gerekse de istihdam konularında Türkiye'ye rol model olduğunu vurguladı.

Burkay, Bursa'nın ülke kalkınmasındaki öncü rolünü güçlendirerek sürdürdüğünü ve tüm verilerde Türkiye ortalamasından daha yüksek başarılar yakaladığını aktararak, şunları kaydetti:

"2016'daki hain darbe girişimi ve terör saldırılarına rağmen Türkiye ekonomisi 2017'de büyümesini sürdürdü. Bu yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomimiz yüzde 5'lik bir büyüme kaydetti. Bunun yanı sıra işsizlik rakamlarındaki düşüş ve iş dünyasına yönelik sunulan teşvik ile destekler ekonomiye moral verdi. İhracat ve açılan şirket sayılarındaki artış, Bursa'ya olan güvenin bir sonucudur. 'Bursa büyürse Türkiye büyür' mottosuyla ülkemizin aydınlık geleceği ve milletimizin refahı için yeni istihdam alanları oluşturma gayreti gösteren firmalarımız sayesinde kentimiz ve ülkemiz yeni başarılara imza atacaktır. Bursa iş dünyası olarak yıl sonunda ihracatımızın da 13 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum. 'Zaferin cephanesi üretimdir' anlayışıyla inadına üreten ve yatırım yapan iş dünyası temsilcilerimizi kutluyorum."

Bursa'da açılan firma sayısı 2017'nin ocak ayında 394, şubatta 308, martta 345, nisanda 333, mayısta 356 olurken, haziranda 371 ve temmuzda 320 olarak kayıtlara geçti. Ağustosta açılan firma sayısı 289 oldu.

Yılın 8 ayında kapanan firma sayısı 640 oldu.