Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa mersin hakan moda
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim
Hedef 'sıfır karbon'
Hedef 'sıfır karbon'
Köylüler "domalan" peşinde
Köylüler "domalan" peşinde
Sanat “blokzincire“ taşınıyor
Sanat 'blokzincir'de
THY işe alıyor
10 bin kişiyi işe alacak

Bursa'da erkenci kirazın hasadına başlandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde erkenci kirazın hasadına başladı.Ağırlıklı olarak İsaören Mahallesi ve çevresinde yetiştirilen erkenci kiraz kilogramı 6-7 liradan satılıyor. İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı...

Bursa'da erkenci kirazın hasadına başlandı
banner17

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde erkenci kirazın hasadına başladı.

Ağırlıklı olarak İsaören Mahallesi ve çevresinde yetiştirilen erkenci kiraz kilogramı 6-7 liradan satılıyor.

İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl verimin geçen yıllara göre soğuk hava ve iklim şartları nedeniyle yaklaşık yüzde 25 düşük olduğunu söyledi.

Verim düşük olmasına rağmen piyasalardaki durumun kendilerini sevindirdiğini belirten Ulu, şöyle konuştu:

"Şu anda kirazın kilogramını 6-7 liradan göndermekteyiz. Rekolte yüksek. Şu anda piyasa da güzel. Meyvecilik olarak her geçen gün biz de diğer sektörlerde olduğu gibi teknoloji ile yarışmaktayız. Köyümüzde sadece kiraz değil, şeftali, elma, armut ile meyve üretimine devam ediyoruz. Daha önceki senelerde elmada ihracat yapılmıştı. Elmada ve şeftalide verim şu anda güzel. Rekolte çok yüksek. Güzel bir sezon bekliyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HasatKiraz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5