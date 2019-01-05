Bursa'daki firmalar, Küresel Fuar Acentesi ile yurt dışına açıldı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından firmaların yurt dışına açılmasını teşvik etmek ve ihracatlarını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Küresel Fuar Acentesi" adlı projesi kapsamında Bursa'daki firmalar 2018 yılında 30'dan fazla yurt dışı fuar organizasyonuyla buluşturuldu.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Küresel Fuar Acentesi projesiyle Bursa'daki iş dünyası temsilcileri, son 5 yılda düzenlenen 160'tan fazla yurt dışı iş gezisine katılım sağladı. Bursalı firmalar, 2018 yılı boyunca Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, ABD, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas gibi farklı ülkelerde düzenlenen 30'dan fazla fuar organizasyonuna katıldı.

Bu yıl 12 farklı ülkede düzenlenecek 40 fuarın takvime alındığı proje kapsamında yılın ilk organizasyonu Almanya'nın Frankfurt kentindeki Heimtextil Fuarı'nda gerçekleştirilecek.

- Organizasyonlara katılan firmalara destek



BTSO ve KOSGEB, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına büyük kolaylık sağlıyor.



KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunarken, BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere bin liraya kadar destek veriyor.

- "5 yılda bin 100'den fazla yeni ihracatçı firma"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya pazarlarında rekabet gücü elde etmek ve dünya ihracatından daha fazla pay almak isteyen firmalar için temel koşullardan birinin uluslararası fuar organizasyonlarına katılım olduğunu bildirdi.

Gelişmiş ülkelerin üretimdeki başarılarını fuarlar aracılığıyla uluslararası boyuta taşıyarak zenginleştiğini vurgulayan Burkay, "Küresel Fuar Acentesi projesiyle şimdiye kadar 6 binden fazla iş dünyası temsilcisini yurt dışı fuarlarına taşıdık. Bu sayede firmalar, artık yalnızca iç pazara bağlı kalmayıp dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda yeni müşteriler buluyor." ifadesini kullandı.

Son 5 yılda bin 100'den fazla yeni ihracatçı firma kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz firmalarla üyelerimizi ikili iş görüşmeleri masalarında da buluşturuyoruz. Bununla birlikte önemli kurum ve firma ziyaretleri de gerçekleştirdiğimiz iş gezilerimizle üyelerimiz, dünya trendlerini yakından tanıma fırsatı elde ediyor. BTSO ve KOSGEB'in fuar destekleri, firmalara önemli maliyet avantajları oluşturuyor. Bugüne kadar projeden yararlanan BTSO üyelerine 25 milyon liraya yakın destek sağlandı. Yeni yılda da BTSO üyelerinin tüm pazarlarda aktif olmasını ve kentin ihracatını artırma hedefiyle 40 fuar programını takvime ekledik. Çin'den ABD'ye, Rusya'dan İngiltere'ye 12 farklı ülkede düzenlenecek sektörlerin en prestijli fuarlarıyla Bursalı firmaları buluşturmaya hazırlanıyoruz."