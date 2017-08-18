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Bursa'daki göllere 376 bin sazan yavrusu bırakıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, sportif avcılığın geliştirilmesi amacıyla bu sene 14 göl ve gölete 376 bin sazan yavrusu bırakıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık...

Bursa'daki göllere 376 bin sazan yavrusu bırakıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, sportif avcılığın geliştirilmesi amacıyla bu sene 14 göl ve gölete 376 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle doğal göl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki göletlerde, sportif avcılığın geliştirilmesi amacıyla balıklandırma çalışması yapıldı.

Bu yıl İznik, Nilüfer, Gemlik, Karacabey, Kestel, Gürsu, Harmancık, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerindeki 14 göl ve gölete toplam 376 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ömer Ceylan, su kaynaklarının kirletilmemesi ve korunmasının önemini vurgulayarak, çevre kuralları ile avcılıkta belirlenen yasak ve sınırlamalara uyulması gerektiğini belirtti.

Ceylan, "Vatandaşlarımıza ve köylümüze düşen görev ise doğal göl ve göletlere bırakılan bu yavruların korunmasına yardımcı olunması ve bunların büyüyerek en azından bir kez üremesine fırsat sağlanmasıdır. Böylelikle ortamda doğal üreme döngüsü sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.


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