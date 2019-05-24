Bursa'dan hava kargoyla ihracat hizmeti

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Lojistik AŞ tarafından 1,5 ay önce başlatılan hava kargo uygulaması, bölgede üretim yapan firmalardan ilgi görüyor.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Asya ülkelerine ürünlerin doğrudan ulaşmasını sağlayan Lojistik AŞ sayesinde ürünler kısa süre içinde hedef firmalara ulaştırılabiliyor.

60 tonluk geçici depolama alanına sahip şirket, firmalara ihraç ürünlerini ortalama 1,5 günde dünya pazarlarına ulaştırma imkanı sağlıyor.

Merkez 1,5 aylık süreçte talepte bulunan firmaların ürünlerini ABD ve Avrupa'ya gönderdi.

- İhracat hayalini BTSO ile gerçekleştirdi

Açıklamada, Lojistik AŞ ile Fransa'ya yaklaşık 1 ton baklava göndererek ilk ihracatını yapan firmanın yönetim kurulu başkanı İsmet Kaya'nın görüşlerine de yer verildi.

Kaya, Yenişehir Havalimanı'ndan kargo ile ilk defa Fransa'nın başkenti Paris'e baklava satışı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Gıda sektöründe kaliteli üretimin yanı sıra ulaşım ve hızın çok önemli olduğunu vurgulayan İsmet Kaya, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına, Lojistik AŞ'yi Bursalı firmaların hizmetine sunduğunu için teşekkürlerimi sunuyorum. Sanayi şehri Bursa için hava kargo taşımacılığı büyük bir ihtiyaçtı. Bu projenin Bursalı firmaların dış ticaretine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.