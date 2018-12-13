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Bursalı tekstilciler Fas'ta ihracatı geliştirmenin yollarını aradı

- Fas'a ticaret seferi gerçekleştiren Bursalı firmaların temsilcileri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi

Bursalı tekstilciler Fas'ta ihracatı geliştirmenin yollarını aradı
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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (UR-GE) kapsamında 120 tekstilci Fas'ta ikili iş görüşmeleri yaptı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursalı bebe çocuk konfeksiyonu üreticileri, Kazablanka'da yeni iş birliklerinin yollarını aradı.

Bursalı firmaların temsilcileri, "Fas ile İş Yapma Fırsatları" konulu toplantıya katıldı ve kentteki toptancı pazarlarını ziyaret ederek, buradaki ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

- "Fas pazarı, güçlü bir potansiyel taşıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve BTSO Dış Ticaret Konsey Başkanı Murat Bayizit, Türkiye ile Fas'ın tarihi ve kültürel bağlarının 600 yıllık bir geçmişe dayandığını ancak iki ülke arasındaki ticaretin arzu ettikleri seviyenin altında olduğunu belirtti.

Bursa ile Fas arasında 130 milyon dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmini yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bayizit, "120 kişilik heyetle gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmelerinin Bursa'nın ticaret hacmine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Fas Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan da Fas'ın kıtalararası geçiş güzergahında bulunduğuna dikkati çekerek, "Fas pazarı, güçlü bir potansiyel taşıyor. Ülkemizin ihracat odaklı kalkınma hedeflerine büyük katkı sağlayan BTSO'yu gerçekleştirdiği etkinlik için tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
BtsoBursaFas
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