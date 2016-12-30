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Bursa'nın ihracatı yüzde 22,2 arttı

BURSA (AA) - Bursa'nın kasım ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2 artış gösterdi.AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kasım ayında Bursa'nın ihracat ve...

Bursa'nın ihracatı yüzde 22,2 arttı

BURSA (AA) - Bursa'nın kasım ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2 artış gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kasım ayında Bursa'nın ihracat ve ithalatı yükseldi.

Bursa'nın kasım ihracatı, geçe yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak, 901 milyon 912 bin dolar, ithalatı yüzde 13,9 artışla 779 milyon 186 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin ihracatının, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttığı açıklanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
BursaIhracat
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