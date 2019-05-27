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Bursa'nın ilk GIZIA mağazası Sur Yapı Marka AVM'de açıldı

- GIZIA, Bursa'daki ilk mağazasını 24 Mayıs’ta Sur Yapı Marka AVM’de açtı

Bursa'nın ilk GIZIA mağazası Sur Yapı Marka AVM'de açıldı
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İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM'de, kadın giyim markası GIZIA'nın mağazası açıldı.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, alanında öncü markaları çatısı altında toplamaya devam ediyor.

Sur Yapı Marka AVM, 24 Mayıs'ta açılışı yapılan GIZIA ile modanın öncüsü firmaları bünyesinde toplamayı sürdürüyor. Avrupa ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere Orta Doğu ve Amerika'yı kapsayan geniş bir coğrafya üzerinde 300’e yakın satış mağazasıyla dikkati çeken marka, şık, feminen ve sofistike kodlarıyla tanımlanan koleksiyonlarıyla Bursa'daki ilk mağazasını Sur Yapı Marka AVM’de açtı.

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Anahtar Kelimeler:
BursaSur Yapı Marka AVM
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