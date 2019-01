Burun estetiği ameliyatlarında, kafamıza en çok takılan 6 soru Burun, birçok vazifesi olan çok yönlü bir organ. Burun estetiği ameliyatının en önemli kazanımlarından biri burundan doğal nefes alınmasının sağlanmasıdır. Bu ameliyatı sadece bir kozmetik işlem gözüyle düşünmeyip, sağlığa olan önemli katkıları değerlendirilmelidir.



Bulunduğumuz coğrafyada, burun içi ve dışındaki sorunların çok yaygın olmasından dolayı, burun estetiği ameliyatlarının en sık yapılan operasyonlardan biri haline geldiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, bu ameliyatı düşünenlerin kendilerine sormasının faydalı olabileceği soruları değerlendirdi.



1-Burun estetiği için uygun doktoru nasıl seçmeliyim?

Bu ameliyat, Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Plastik Cerrahi (PC) uzmanları tarafından yapılabilen ortak ameliyatlardandır. Seçeceğiniz hekimin branşından ziyade, öncelikle bu konuyla özel olarak ilgilenip ilgilenmediğini mutlaka araştırmalısınız. Dahası günümüzde sosyal medya hesaplarından araştırıp, geçmiş hastalarını inceleyebilir veya ulaşabildiğiniz geçmiş hastalarıyla iletişime geçerek fikir alabilirsiniz. Tavsiyem odaklanmak için kendinize uygun olabilecek 3 burun estetiği uzman bulup, bir dönem takip etmenizdir. Ayrıca, ulaşabilirseniz hekimin çalıştığı hastanedeki doktor veya diğer sağlık çalışanları da güçlü referanslardır ve genellikle sağlık konusunda objektif kişilerdirler.



2-Ameliyatın maliyeti ne olacaktır?

Her burun cerrahının, ameliyat ücreti farklıdır. Fiyat belirlemede rol oynayan faktörler, öncelikle bu özgün ameliyata yapılan yatırımlar ve mükemmel sonuçlar için harcanan donanımlara göre değişir. Ameliyatın yapılacağı hastane, hekimin ameliyatınızda kullandığı cerrahi alet, teknolojiler, cerrahi ekibinin donanım maliyetleri yanında, ameliyat sonrasında harcanacak emeğe göre fiyatlar değişkendir. Bunların dışında ilgili hekimin mükemmel sonuçlar için kendisine ve ekibine dönük yaptığı eğitim yatırımları da ameliyatın fiyatında rol oynayan diğer faktörlerdir. Karar vermede tavsiyem, sadece en ucuz fiyatı tercih etmemenizin yanında, her şeyin en pahalısının da en iyisi olmayabileceğini dikkate almanızdır. Bu noktada dikkatli karar vermelisiniz. Unutmayın, karar vermede yapılacak bir yanlış, size uzun süre moral bozukluğu yanında, ilk ameliyata göre 2 misli maliyetlere çıkabilecek bir revizyon burun ameliyatı yükünü getirecektir. Revizyonlar konusunda yeri gelmişken belirtmek isterim ki, en başarılı burun estetiği cerrahının bile revizyonları olabilir, ama bunun oranı ve hekimin hastasına sahip çıkması bu noktada önemlidir. Bu noktada öncelikle kendi bütçenizi belirleyip, kararınızı buna uygun bir burun estetiği uzmanından yana tercih kullanmanız doğru bir yaklaşım olacaktır.



3-Doktor ile yapılacak ilk görüşmeye kendimi nasıl hazırlamalıyım?

İlk görüşme, ortalama 30 dakika civarında sürecektir. Doktorunuzun bu zamanı tamamen size ayırarak, ameliyatınıza dönük kendi algoritmalarını anlatacaktır. Tavsiyem bu görüşme öncesinde, kendinize bir soru listesi hazırlamanız ve kafanıza takılan soruları sormanızdır. Fakat bunun birçok doktorla da yapılacak bir ön görüşme olmasından dolayı, çok fazla detay sorulara girmeniz gerekmiyor, eğer karar verecekseniz, diğer ayrıntılı sorularınızı bir sonraki son görüşmeye bırakmanızı öneririm. Bu görüşme öncelikle, söz konusu operasyon için doğru hekim ve doğru hasta seçimi amacıyla yapılmalıdır. Önemli olan bu ameliyatı size en uygun ve iyi iletişim kurabileceğiniz kişiye yaptırmanızdır.



4-Ameliyat sonrası iyileşme dönemi nasıl olacak?

Bu ameliyat sonrasında genellikle 1 gece hastanede kalırsınız, bazı hekimlerin tercihine göre aynı gün eve çıkmak da mümkündür. Ameliyatın ertesi gününde, hafif bir ödem ve morluk olabilir, fakat bunlar hızlıca azalacak ve haftasında neredeyse hiç kalmayacaktır. Günlük normal aktivitenize 2.’ci gün dönebilirsiniz, fakat çok fazla eğilip kalkma ve yüz mimiklerinden kaçınmak koşuluyla dönmelisiniz. Tavsiyemiz, mesleğinize göre de değişmekle birlikte, kendinize en az 7 gün yıllık izin ayarlamanızdır. Pek çok hekim, burun dışındaki ve içerisindeki kullandığı ateli 7.’ci gün çıkarır, fakat bir 5 gün daha flaster uygulamak ister. Yani işten uzak kalacağınız zamanı 12 güne çıkarabilirseniz, mükemmel iyileşmiş ve ödemleriniz oldukça azalmış olarak işinize geri dönmüş olursunuz. Yeni burnunuz 2 haftada oldukça güzel görünmeye başlayacaktır ve 6 haftada büyük oranda oturacaktır. Fakat mikro düzeyde ödem azalma süreci ve tam oturması 2 yıla kadar devam eden süreçte olacaktır.



5-Yeni burnumun şekli konusunda nasıl bir beklentiye girmem gerekiyor?

Güzellik kişiye göre değişen sübjektif bir kavramdır. Bu noktada ameliyatın başarısını seçeceğiniz cerrahın tecrübe, el becerisi, yardımcı ekibi yanında kullandığı donanım ve teknolojiler büyük oranda belirleyecektir. Fakat sizin kemik, cilt, cilt altı ve kıkırdak altyapınızın da sonuçlarda önemli rolü olacaktır. Eski bir estetik sınıflamada 1 den 6 ya kadar rakamlar ile estetik değerlendirmeler yapılmış ve “En başarılı ameliyatla bile kişinin estetik görüntüsünü 2 veya 3 seviye daha iyi hale getirebileceği” belirtilmiştir. Gelişen teknolojiler ve tekniklere rağmen, üstteki ifade günümüzde de büyük oranda geçerliliğini sürdürmektedir. Çünkü son sözü, her zaman burnunuzun altyapısı söyleyecektir. Öncelikle beklentiniz, güzel nefes almak ve geçmişe göre 2-3 seviye daha estetik bir görüntüye kavuşmak olmalıdır ve mükemmel diye bir şeyin olmadığını unutmamalısınız.



6-Ameliyat sonrası psikolojim nasıl etkilenecek?

Bu ameliyatı bazıları “Psiko Cerrahi” diye adlandırırlar. Öncelikle bu ameliyatı doğru ve gerçekçi sebeplerle istediğinizden emin olmalısınız. Burnunuzun yüzünüzün tam ortasında olması ve ifadenizi direk etkilemesi nedeniyle, ameliyat sonrasında da uzun bir süre burnunuza takıntılı olacaksınız ki, bu çok normaldir. Hastalarımız sıklıkla ameliyat sonrasında değişik ışıklarda cep telefonlarıyla burunlarının fotoğraflarını çekip endişelerini dile getiriyorlar. Fakat unutmayın ki, cep telefonu görüntüleri yakından balık gözü etkisi ile merkezi büyük etrafı küçük gösterirler, ayrıca ışığın durumuna göre gerçek görüntü ile birebir paralel olmazlar. Bu şekilde özellikle fotoğraflar ile burnunuza takılmanız, sizin psikolojinizi olumsuz etkileyecektir. Yeni burnunuza alışma sürecinde, masaj esnasında karşısında olacağınız iyi ışık alan güzel bir ayna size en fazla yardımcı olacaktır. Kendinizi hazırlamanız gereken bir diğer konuda, çevrenizdeki insanlar uzunca bir süre burnunuzdan konu açacaklar ve yorumlar yapacaklardır. Bu yorumlar genelde olumlu olmakla birlikte, bazen de sizi olumsuz da etkileyebilecektir. Bu duruma da kendinizi mutlaka hazırlamalı ve pozitif enerjiyle dolu olmalısınız. Unutmayın, bu ameliyat bir sabır cerrahisidir ve güzel sonuçlarının ortaya çıkması zaman alacaktır.