BURSA (AA) - Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda Ergun Türkay başkanlığa seçildi.

BUSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul BUSİAD Evi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde, katılan üyelerin tamamının oyunu alan Ergun Türkay, yönetim kurulu başkanı seçildi.

Türkay, yaptığı konuşmada, kuruluşunun 40'ıncı yılında Bursa'nın en değerli iş insanları derneğine başkan olabilmenin kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.

BUSİAD'a layık olacak şekilde temsil ve hizmet etmenin öncelikli görevleri olacağını ifade eden Türkay, "Bursa iş dünyasını en üst düzeye taşıyabilmek ve Türkiye'deki haklı seviyesini koruyabilmek için yönetim kurulumuzla tüm enerjimizle çalışacağız. Bana ve yönetim kurulumuza gösterdiğiniz güvenden ötürü teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Türkay, üyelerle olan ilişkileri daha üst seviyeye çıkarma hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nitelikli teknik personel konusunda eğitimin geliştirilmesi ve çalışan işveren ilişkilerinin daha iyi yönetilmesine yönelik yeni düzenlemeler için çalışmalar yapacağız. Ayrıca BUSİAD'ın yeni dönem yönetiminde gençlere yer verdik. Gençlere tecrübelerimizi en doğru şekilde aktaracağız. Böylece kuşaklar arası geçişin daha dengeli olacağını düşünüyoruz. Dijital gelişim ve girişimcilik adında iki yeni uzmanlık grubu oluşturacağız. Amacımız, zamanımızın gelişmeleri hakkında bilgilendirmek."

Ergun Türkay başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Buğra Küçükkayalar, Burak Anıl, Burhan Çakır, Gonca Yerliyurt, Hakan Oktar, Mustafa Ekinci, Osman Nemli, Ömer Kızıl, Selim Akbaş, Selim Tarık Tezel, Şevki Boran ve Uğur Urkut'tan oluştu.