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Bütçe uygulama sonuçları (1)

- Geçen ay bütçe gelirleri 70 milyar lira, giderleri 67,3 milyar lira olarak hesaplandı

Bütçe uygulama sonuçları (1)

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesi gelirleri mayıs ayında 70 milyar lira, giderleri 67,3 milyar lira olarak hesaplandı.

Maliye Bakanlığı, mayıs ayı ve ocak-mayıs dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 70 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31,7 artış göstererek 67,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,3 artarak 302,1 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20,9 yükselerek 322,5 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi.

(Sürecek)

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BütçeMaliye BakanlığıMayıs
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