Bütçe uygulama sonuçları (1)

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesi haziranda 25,6 milyar lira, ocak-haziran döneminde de 46,1 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, haziran ayı ile ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 51,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 33,8 yükselerek 77,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,2 artışla 353,6 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,2 yükselişle 399,7 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi haziranda 25,6 milyar lira, ocak-haziran döneminde de 46,1 milyar lira açık verdi.



(Sürecek)