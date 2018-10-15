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Bütçe uygulama sonuçları (1)

- Merkezi yönetim bütçesi eylülde 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 56,7 milyar lira açık verdi

Bütçe uygulama sonuçları (1)
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ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesi eylülde 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 56,7 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 artarak 61,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 23,3 yükselerek 67 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8 artışla 546,8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,6 yükselişle 603,5 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 56,7 milyar lira açık verdi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Merkezi Yönetim BütçesiOcak-Eylül Dönemi
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