Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya Murat Camadan cumhurbaşkanlığı
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

Bütçe uygulama sonuçları (1)

- Merkezi yönetim bütçesi ekimde 5,4 milyar lira, ocak-ekim döneminde ise 62,1 milyar lira açık verdi

Bütçe uygulama sonuçları (1)
banner17

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesi ekimde 5,4 milyar lira, ocak-ekim döneminde ise 62,1 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ekim ayı ile ocak-ekim dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 62,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20,2 yükselerek 67,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 artışla 609 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,3 yükselişle 671,1 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 5,4 milyar lira, ocak-ekim döneminde de 62,1 milyar lira açık verdi.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bütçe Uygulama SonuçlarıEkimHazine Ve Maliye BakanlığıMerkezi Yönetim Bütçesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1