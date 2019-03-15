Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Trabzon ithalat
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı

Bütçe uygulama sonuçları (1)

- Bütçe, şubat ayında 16,8 milyar lira, ocak-şubat döneminde ise 11,7 milyar lira açık verdi

Bütçe uygulama sonuçları (1)
banner17

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesi, şubat ayında 16,8 milyar lira, ocak-şubat döneminde ise 11,7 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 67 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 33,2 artarak 83,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Ocak-şubat döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 163,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 47 artarak 175,6 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, şubatta 16,8 milyar lira, ocak-şubat döneminde ise 11,7 milyar lira açık verdi.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıMerkezi Yönetim Bütçesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5