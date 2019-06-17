Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya moda seminer Trabzon
AB'den arıcılığa mali destek
AB'den arıcılığa destek
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün
Dijital atak başlıyor
Dijital atak başlıyor

Bütçe uygulama sonuçları (1)

- Bütçe, mayıs ayında 12,1 milyar lira, ocak-mayıs döneminde 66,5 milyar lira açık verdi

Bütçe uygulama sonuçları (1)
banner17

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesinde, mayıs ayında 12,1 milyar lira, ocak-mayıs döneminde 66,5 milyar lira açık kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 71,6 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 24,2 artarak 83,6 milyar lira oldu.

Ocak-mayıs döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 yükselerek 347,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 28,4 artışla 414 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, mayısta 12,1 milyar lira, ocak-mayıs döneminde ise 66,5 milyar lira açık verdi.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bütçe Uygulama SonuçlarıHazine Ve Maliye BakanlığıMayıs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5