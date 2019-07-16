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Bütçe uygulama sonuçları (1)

- Bütçe, haziran ayında 12,1 milyar lira, ocak-haziran döneminde 78,6 milyar lira açık verdi

Bütçe uygulama sonuçları (1)
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ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesinde, haziran ayında 12,1 milyar lira, ocak-haziran döneminde 78,6 milyar lira açık kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 55,5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12,5 azalarak 67,5 milyar lira oldu.

Ocak-haziran döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükselerek 403 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20,5 artışla 481,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, haziranda 12,1 milyar lira, ocak-haziran döneminde ise 78,6 milyar lira açık verdi.

(Sürecek)

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Bütçe Uygulama SonuçlarıHazine Ve Maliye BakanlığıHaziran 2019
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