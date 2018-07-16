Bütçe uygulama sonuçları (2)

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-haziran döneminde 399 milyar 691 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 353 milyar 601 milyon lira oldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı ile ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay 23 milyar 234 milyon lira faiz dışı açık verildi. Söz konusu açık, geçen yılın aynı ayında 12 milyar 461 milyon lira düzeyindeydi.

2018 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 762 milyar 753 milyon liralık ödenekten, geçen ay 77 milyar 162 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise bu rakam 57 milyar 678 milyon lira olmuştu.



Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 691 milyar 53 milyon lira ödeneğin yüzde 10,8'i kullanılarak 74 milyar 772 milyon lira harcandı. Haziranda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 16 milyar 621 milyon lira olarak kaydedildi. Personel giderleri için bütçede öngörülen 183 milyar 127 milyon lira ödeneğin de yüzde 9,1'i kullanıldı.



Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 artarak 2 milyar 761 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 30 milyar 792 milyon lira ödeneğin yüzde 9'u harcandı.



Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 66 milyar 69 milyon liralık ödeneğin yüzde 7,7'si geçen ay kullanıldı. Söz konusu ayda yüzde 2 düşüşle 5 milyar 90 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri yapıldı.



Cari transferler geçen ay, Haziran 2017'ye göre yüzde 44,1 artarak 39 milyar 989 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 299 milyar 399 milyon lira ödeneğin yüzde 13,4'ü harcandı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 22 milyar 957 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 163 milyon lira oldu.



Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 629 milyon lira, mahalli idare payları 7 milyar 179 milyon lira olarak gerçekleşti. Haziranda 5 milyar 468 milyon lira sermaye gideri, 1 milyar 31 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 3 milyar 813 milyon lirayı buldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,7 artarak 2 milyar 390 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



- Bütçe gelirleri



Geçen yılın haziran ayında 43 milyar 937 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 17,3 artarak 51 milyar 538 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 17,4 artışla 42 milyar 750 milyon lira oldu.



Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,7 artarak 6 milyar 972 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 1 milyar 457 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 360 milyon lira olarak kaydedildi.

Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelerine bakıldığında, haziranda geçen yılın aynı ayına göre, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 40, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 29,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 25,7, gelir vergisi yüzde 24,5, harçlar yüzde 18,8, damga vergisi yüzde 12,2, kurumlar vergisi yüzde 5,1 artarken, özel tüketim vergisi ise yüzde 3,6 azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 4 arttı.

- Ocak-haziran dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-haziran döneminde 46 milyar 91 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı açık 12 milyar 283 milyon lira oldu.



Geçen yılın ocak-haziran döneminde 324 milyar 435 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 23,2 artarak 399 milyar 691 milyon lirayı buldu. Ocak-haziran döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 23 artışla 365 milyar 884 milyon lira olarak hesaplandı.



Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 yükselerek 33 milyar 807 milyon liraya ulaştı.



Geçen yılın ocak-haziran döneminde toplam 299 milyar 200 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,2 artarak 353 milyar 601 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 19,8 artışla 294 milyar 820 milyon lira oldu.



Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 9 artışla 44 milyar 702 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-haziran döneminde 10 milyar 888 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 191 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



Vergi türleri itibarıyla ocak-haziran dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, kurumlar vergisi yüzde 28,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 27, gelir vergisi yüzde 26,1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 24,6, harçlar yüzde 16,2, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 14,1, damga vergisi yüzde 13,8, özel tüketim vergisi yüzde 11 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 16,7 arttı.

- Personel giderleri



Personel giderleri, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 98 milyar 569 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 artışla 16 milyar 389 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 yükselerek 30 milyar 713 milyon lirayı buldu.

Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 14,5 yükselişle 164 milyar 689 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 74 milyar 981 milyon liralık transfer yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4'lük düşüşü ifade ediyor.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 10 milyar 401 milyon lira oldu.



Ocak-haziran dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 10 milyar 585 milyon lira, mahalli idare payları 34 milyar 599 milyon lira olarak belirlendi.



Söz konusu dönemde 35 milyar 599 milyon lira sermaye gideri, 8 milyar 67 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderlerinin 11 milyar 858 milyon lira olarak gerçekleştiği ocak-haziran döneminde faiz giderleri ise yüzde 25,3 artarak 33 milyar 807 milyon liraya ulaştı.



(Bitti)