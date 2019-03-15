Bütçe uygulama sonuçları (2)

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesinde şubat ayında vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artışla 57 milyar 499 milyon lira oldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığınca, şubat ayı bütçe gerçekleşmeleri raporu açıklandı.



Buna göre, 2019 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 960 milyar 976 milyon lira ödenekten, şubatta 83 milyar 737 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 62 milyar 888 milyon lira harcama yapılmıştı.



Geçen ay, faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 843 milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanılarak, 69 milyar 33 milyon lira harcandı. Şubatta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 artarak, 20 milyar 122 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 247 milyar 303 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanıldı.



Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri şubatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 3 milyar 516 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 43 milyar 375 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanılmış oldu.



Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 67 milyar 551 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i harcandı. Bu ayda yüzde 13,7 artışla 5 milyar 482 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.



Cari transferler şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artarak 35 milyar 69 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 391 milyar 337 milyon lira ödeneğin yüzde 9'u kullanıldı. Geçen ay sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 13 milyar 829 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı, 527 milyon lira oldu.



Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 4 milyar 955 milyon lira, mahalli idare payları 6 milyar 493 milyon lira olarak gerçekleşti. Şubatta 2 milyar 326 milyon lira sermaye gideri, 871 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 646 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120,7 yükselerek, 14 milyar 704 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



- Bütçe gelirleri



Geçen yılın şubat ayında 61 milyar 14 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 9,7 artışla 66 milyar 962 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 9,4 artarak, 57 milyar 499 milyon lira oldu.



Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 29,9 yükselerek, 7 milyar 7 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 451 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1 milyar 5 milyon lira olarak belirlendi.



Vergi türleri itibarıyla şubatta geçen yılın aynı ayına göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 29,4, gelir vergisi yüzde 24, damga vergisi yüzde 21, kurumlar vergisi yüzde 19,7 ve özel tüketim vergisi yüzde 5,5 artarken, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 19,5, harçlar yüzde 13,2 ve ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 1,5 azaldı. Diğer vergilerin tahsilatı ise yüzde 6,1 yükseldi.

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