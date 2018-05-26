Bütçe yönetimiyle 14 milyar dolar tasarruf mümkün - Habitat Derneğinin 81 ilde sürdürdüğü ve bugüne kadar 1 milyon kişiye ulaşılan finansal okuryazarlık eğitimlerinin, tüm gençlere verilmesi halinde Türkiye'de 14 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceği bildirildi - Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hazır: - "Toplumu tasarruf yapmaya yönlendiriyoruz. Yaptığımız araştırmalarda Türkiye'de gençlerin hepsi bu eğitimi almış olsa, Türkiye 14 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamış oluyor" - "Mavi yakalılardan da yoğun talep var. Asgari ücret veya onun biraz üzerinde çalışıyorlar. Ekonomik kısıtlıların, bütçelerini doğru yönetmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu doğru yönettiğinde dar boğaza girmeyecek"

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Habitat Derneğinin 81 ilde sürdürdüğü ve bugüne kadar 1 milyon kişiye ulaşılan finansal okuryazarlık eğitimlerinin gençlere de verilmesi halinde Türkiye'de 14 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceği belirtildi.

Habitat Derneğinin, Visa Europe Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürüttüğü "Paramı Yönetebiliyorum" projesi ile 10 yılda 1 milyon kişi finansal okuryazarlık eğitimi aldı. Proje, Türkiye'de 15-30 yaş arası gençler için, kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı hedefliyor.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tüketim alışkanlıklarını değiştirip bilinçli bir tüketici oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Toplumu tasarruf yapmaya yönlendirdiklerini aktaran Hazır, şöyle konuştu:

"Habitat Derneğinin profesyonel anlamda 50 çalışanı bu işi yapmakla görevli. Bunun dışında 81 ilde sahada bin 500 gönüllümüz var. Eğitim seferberliği havasında çalışmalarımızı illerdeki yerel yönetimlerle ortaklaşa yapıyoruz. Yaptığımız araştırmada gençlerin hepsi bu eğitimi almış olsa, Türkiye 14 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamış oluyor. Çünkü en büyük sıkıntı tüketim alışkanlıklarını değiştirememedir."



- Dar gelirlilerden yoğun talep



Hazır, eğitimleri toplumun tüm kesimine verdiklerini ifade ederek şunları aktardı:

"Bu yıla kadar toplamda 1 milyon kişiye yüz yüze eğitimler verdik. Bunun dışında da 150 bin çiftçiye finansmanını nasıl yönetebileceğine dair eğitim verdik. Eğitimleri 5 farklı müfredatta yürütüyoruz. Mavi yakalılardan da yoğun talep var. Asgari ücret veya onun biraz üzerinde çalışıyorlar. Ekonomik kısıtlıların, bütçelerini doğru yönetmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu doğru yönettiğinde dar boğaza girmeyecek. Çok zengin olanın bunu yönetmeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Kartlar sınırsız bitmezmiş gibi alışveriş yapıyoruz. Halbuki onu ödüyorsunuz. Eğitimlerde geri dönüşler çok iyi. Bir veya iki günlük eğitimler şeklinde gerçekleşiyor."



- "Bu modeli dünyaya ihraç etmeye çalışıyoruz"



Programın yurt dışında da ilgi gördüğüne işaret eden Hazır, "Bu program aynı zamanda ihraç ettiğimiz bir değer. Romanya'ya ihraç ettik. Bu model en iyi uygulamalardan biri olarak seçildi. Bu modeli dünyaya ihraç etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 16 ülkede bunu uygulamak. Şu anda 5-6 ülkede bu eğitimler yapılıyor." dedi.