MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi üzerinden hükümeti "vurmaya" çalışanlar olduğunu belirterek, "Bütçe yönüyle sıkıntımız yok. İhracatımız, üretimdeki performansımız iyi. 'Borç borç borç' diyorlar. Tüm dış borçlarımızı toplayın bizim borçlarımızın milli hasılaya oranı gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin oranından daha düşüktür." dedi.

Elvan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği kentte, otoban gişelerinde partililer tarafından karşılandı. Burada partililerin büyük ilgisiyle karşılaşan Elvan, daha sonra partisinin Mersin il başkanlığına geçti.

İl başkanlığı önünde otobüs üzerinden partililere seslenen Elvan, vatandaşların verdiği güçle son 15 yılda büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin 3,7 kat büyüdüğünü anlatan Elvan, "İhracatımızı 160 milyar dolara çıkardık. Verdiğimiz desteklere baktığımızda sadece tarım için 1,8 milyarlık desteği biz tam 14,5 milyar liraya çıkardık." dedi.

Büyük eserleri vatandaşların desteğiyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Elvan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte çok ciddi sıkıntılar, engellerle karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin o güçlü büyüme performansı karşısında birileri rahatsız oldular. Dünyanın son 15 yılda en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldık ve Türkiye küresel anlamda önemli bir güç merkezi olma noktasına geldi. Böyle bir noktada Türkiye üzerinde oyun üstüne oyun oynamaya çalıştılar. Acaba Türkiye'nin bu büyüme ve güçlenme hızını nasıl ve ne şekilde engelleyebiliriz arayışı içerisinde oldular. İşte 17-25 Aralık darbe girişimi, doğu ve güneydoğu da o izlenen çukur siyaseti, vatandaşlarımızı mağdur eden çukur politikaları. Arkasından 15 Temmuz darbe girişim. Bunların hiçbirinde başarılı olamadılar. Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan eğilmedi, dimdik durdu. O güçlere karşı Türkiye olarak bir ve bütün olarak mücadelemizi sürdürdük ama bununla da yetinmediler."

- "Bütçe yönüyle sıkıntımız yok"

Elvan, ülkenin bekası, geleceği, istiklal ve istikbali için 24 Haziran'da seçim kararı alma gereği duyduklarını ifade etti.

Seçim kararının ardından dolarda yükselmenin başladığını anlatan Elvan, şunları kaydetti:

"Ekonomi üzerinden bizi vurmaya çalışmaya başladılar. Bakın Türkiye'nin ihracatı oldukça iyi. Yıllık yüzde 10 artış sağlamışız. Dünyanın en hızlı ihracat artışı gerçekleştiren ülkelerinden birisi olmuşuz. Fabrikalarımızın kapasite kullanım oranları yüzde 80'lere varmış. Bütçe açığımız gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bütçe açıklarının yarısından daha düşük konumda kalmış ki yüzde 1,5'lik bir bütçe açığımız var. Bu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 3,4,5 çıkabildiğiniz kadar çıkın. Bütçe yönüyle sıkıntımız yok. İhracatımız, üretimdeki performansımız iyi. 'Borç borç borç' diyorlar. Tüm dış borçlarımızı toplayın bizim borçlarımızın milli hasılaya oranı gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin oranından daha düşüktür ama buna rağmen ne oluyor da dolarda böyle bir çıkış, yükseliş söz konusu oluyor? Siz dik durdukça adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğunuz müddetçe ekonomik alanda da başaramayacaklar."

Elvan, Türkiye'ye gelen bir Alman bakanın hükümetin yetkilileriyle görüşmediğini, muhalefetle ve İYİ Parti'nin liderleriyle görüştüğünü belirterek, "Niye görüşüyorlar bunlar? Kimin Türkiye üzerinde hesabı varsa bunu bozacak olan sizsiniz. Recep Tayyip Erdoğan, samimi, içi dışı bir insan. Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkamayan dış güçler şimdi içerideki iş birlikçileriyle yıkma girişiminde bulunuyorlar. Onlara izin vermeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Elvan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu seçimlerin Türkiye'nin geleceğini tayin edeceğini, AK Partili milletvekillerinin Mecliste güçlü olmasının Cumhurbaşkanı'na güç vereceğini söyledi.

Eserleriyle konuşan bir parti olduklarını ifade eden Elvan, anlayışlarının eser üzerine eser inşa etmek, dünyanın en büyük projelerini ortaya koymak olduğunu bildirdi.

Mersin'e yapılan yatırımlara da değinen Elvan, son 15 yılda 27 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.



