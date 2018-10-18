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Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığının

- Hazine ve Maliye Bakanlığı yaklaşık 420 milyar lira ödenekle bütçeden gelecek yıl en fazla pay alacak kamu idaresi oldu - Milli Eğitim Bakanlığı 113,8 milyar lirayla ikinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103,1 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı - Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar lira, özel bütçeli idarelere 73,8 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6,5 milyar lira ödenek tahsis edilecek

Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığının
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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK/AYŞENUR SAĞLAM - Hazine ve Maliye Bakanlığı 419,9 milyar lira ödenekle bütçeden gelecek yıl en fazla pay alacak kamu idaresi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 113,8 milyar lirayla ikinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103,1 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı.

TBMM'ye sunulan 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin lira ödenek tahsis edilecek.

Bütçeden en yüksek payı 419,9 milyar lira ile Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı. Bu bakanlığı, 113,8 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı, 103,1 milyar lira ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izledi.

Söz konusu bütçede, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığına 2,8 milyar lira, TBMM'ye 1,8 milyar lira, MİT Başkanlığına 2,1 milyar lira, Diyanet İşleri Başkanlığına 10,4 milyar lira kaynak ayrıldı.

Sağlık Bakanlığına 48,4 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 46,5 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 33,7 milyar lira, Jandarma Genel Komutanlığına 19,6 milyar lira, Adalet Bakanlığına 18 milyar lira kaynak aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı için ayrılan ödenek 33,7 milyar lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için ayrılan ödenek ise ise 27,8 milyar lira oldu.

- Özel bütçeli idareler

Özel bütçeli idareler arasında en yüksek pay 16,7 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de 9,2 milyar lira ile en çok pay alan ikinci özel bütçeli kurum oldu.

Orman Genel Müdürlüğüne 3,3 milyar lira, TÜBİTAK'a 3 milyar lira, KOSGEB'e 2,2 milyar lira, bütçeden kaynak tahsis edildi.

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2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TasarısıHazine Ve Maliye Bakanlığıözel Bütçeli Idareler
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