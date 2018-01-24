Bütün Avrupa biraraya gelse Türk kadını kadar olamaz

RİZE (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, "Yeni dönemde kadınlarımızın iş gücü ve istihdama katılım oranı gerçekten müthiş. Bütün Avrupa ülkelerini bir araya getirseniz Türkiye kadar bir artıştan bahsetmemiz mümkün değil." dedi.

Uzunkaya, İŞKUR İl Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimiyle her alanda olduğu gibi ekonomiyi çökertmeyi ve istihdamı durma noktasına getirmeyi hedeflediği bir ortamda 1,5 milyon yeni istihdam hedefini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'de tanklara, uçaklara göğsünü siper eden milletin milli istihdam seferberliğine sahip çıktığına dikkati çeken Uzunkaya, "Sadece İŞKUR olarak 1 milyon 57 bin 249 kişilik istihdamı gerçekleştirdik. Bu ciddi bir rakamdır." dedi.

Uzunkaya, bu rakamın oluşmasında iş başı eğitimi ve meslek edindirme kurslarının katkısının oldukça yüksek olduğuna işaret ederek, "357 binin üzerinde kadın, 360 binin üzerinde gencimiz istihdam edilmiştir. Tüm Avrupa Birliği ülkelerini bir araya getirdiğinizde Türkiye'nin tek başına gerçekleştirdiği bir istihdam başarısından bahsetmemek mümkün değil. Bu başarı TÜİK tarafından açıklanan rakamlarla ortadadır. Türkiye işsizlik oranını 1,5 puan düşürmek suretiyle 10,3'e indirmiştir." diye konuştu.

Uzunkaya, 2018 yılında da aynı başarının yakalanması için teşviklerin devam edeceğine kaydederek şöyle devam etti:

"2018 yılındaki teşviklerimiz çok daha kapsayıcı ve kuşatıcı teşviklerdir. Yeni yılda artı bireyler için en düşük 883 liradan 2 bin 183 liraya kadar teşviğimiz olacak. Bir Senden Bir Benden Projesi ile özellikle imalat sanayisinde yeni istihdam edilecek bireyler açısından, gençler açısından pozitif ayrımcılık ve teşvikini gerçekleştirmek suretiyle bir aylık ücreti işveren, diğer ayı da İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından verilecek yeni bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır."

- Kadın istihdamı

Bir ülke kalkınması için kadınların sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Uzunkaya, "Kadınlarımızın elinin değdiği yerde bereket var, başarı var. Yeni dönemde kadınlarımızın işgücü ve istihdama katılım oranı gerçekten müthiş. Bütün Avrupa ülkelerini bir araya getirseniz Türkiye kadar bir artıştan bahsetmemiz mümkün değil. İş gücüne katılım yüzde 22'lerden yüzde 30'lara çıkan bir artıştan bahsediyoruz. Elbette katedeceğimiz mesafeler var." dedi.

Uzunkaya, kadınların son zamanlarda çocuklarına bakma gerekçesiyle iş gücü programlarında yerini alamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle sanayide iş gücüne katılabilmek için gerekli nitelik kazanmak adına meslek edindirme, iş başı eğitimlerine katılanlara 400 liralık kreş desteği verilecek. Çocukların bakımı için destek sağlayacağız. Sanayi ve bilişim sektörleri ile alakalı sektörlerde katılımın süresini 3 aydan 6 aya çıkardık. İnsanlar mesleği öğrenip sertifika sahibi olurken günlük kendileri için olan ödemelerini de 54 liradan 61 lira 65 kuruşa çıkardık. Sanayi alanındaki günlük ücretleri de 75 liraya, eğitim sürelerini de 9 aya çıkardık."

