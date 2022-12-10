Bütün kargoları adreslerine ulaştıracak

Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Başarsoft’un CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Kargo sektörü için çok ciddi çözümlerimiz oluştu. 2023’te Türkiye’nin bütün kargoları Başarsoft harita altyapısı ile adreslerine ulaşacak” dedi

Geleneksel Başarsoft Teknoloji Günü’nün 15’incisi, Ankara Crowne Plaza’da gerçekleşti. Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında son gelişmelerin aktarıldığı, güncel teknolojiler ve çözümlerin paylaşıldığı toplantıya, kamu kurumları, özel sektör çalışanları ve üniversitelerden akademisyenler katıldı. Sunumlarda akıllı haritalar, navigasyon, altyapı yönetimi, akıllı şehirler ve coğrafi iş zekası konularında örnek uygulama ve çözümler katılımcılarla paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, Başarsoft’un 25’inci yılına atıfta bulunarak, “Geçen bu süreçte çalışma prensibi olarak, bardağın hep dolu tarafını görmeye çalıştık” dedi. Başarsoft’un ilk yıllarında, Türkiye’nin kullanılabilecek sayısal haritasının olmadığına belirten Küçükpehlivan, ilk olarak Türkiye’nin sayısal haritasını ürettiklerini ve ‘Başar Map Server’ teknolojisini geliştirdiklerini ifade etti.

Yıllardır tamamen yerli ve milli yazılımlar geliştirdiklerini kaydeden Küçükpehlivan, Başarsoft’un Rotaban yazılımından örnek vererek; “Hiçkimsenin aklında olmayan bir yazılım ile personel servis güzergahlarını optimize eden bir çözüm geliştirdik. Kargo sektörü için çok ciddi çözümlerimiz oluştu. 2023’te Türkiye’nin bütün kargoları Başarsoft harita altyapısı ile adreslerine ulaşacak” dedi. Altyapı konusunda da ihracatçı konuma geçtiklerinin altını çizen Küçükpehlivan, elektrik, doğalgaz gibi altyapı projelerinde yıllardır kullanılan çözümlerinin, artık yurtdışında da kullanılabilir hale geldiğine dikkat çekti.

Bayraktar: CBS bir birim yatırıma, 25 birimlik geri dönüş sağlıyor

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Bayraktar da bir konuşma yaptı. ABD’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Coğrafi Bilgi Sistemlerine bir birimlik yatırıma karşılık, ekonomiye 25 birimlik bir geri dönüşün olduğunu; ülkemizde ise bu oranın çok daha fazla olduğunu kaydeden Bayraktar şunları söyledi: “Başarsoft gibi yerli ve milli firmalarımızı desteklemeliyiz. İki yıl önce bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, ardından Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu yayımlandı. Coğrafi Bilgi Sistemleri devletimiz en üst düzeyde sahip çıktığı bir konu haline geldi.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abbullah Tancan da yaptığı konuşmasında, Coğrafi Bilgi Teknolojilerine olan ilginin her geçen gün arttığını, coğrafyadan toplanan milyonlarca karmaşık verinin işlenmesiyle, artık karar süreçlerinin çok daha hızlı hale geldiğini söyledi. Özellikle enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, kaynaklarımızın etkin bir şekilde değerlendirilmesi gibi hemen tüm çalışma başlıklarında coğrafi bilgi sistemlerinden faydalandıklarını söyleyen Tancan, mevcut enerji kaynaklarını verimli kullanımında da geçen yıl en yüksek değere ulaşıldığını kaydetti. Elektrik üretim ve dağıtımda özel sektörün önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tancan, “Elektrik iletim ve dağıtım şebekesinde yaklaşık yıllık 50 milyar liraya yakın yatırım yaptık” dedi. Bakanlık bünyesinde Merkezi Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulaması geliştirdiklerini belirten Tancan, alınan coğrafi tüm verilerin, web servis teknolojisi ile paylaşıldığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından ise “15. Başarsoft Teknoloji Günü” programı, 4 oturum halinde, 8 ayrı kurum ve konuda sunumların yapılması ile devam etti.

Etkinliklerde sunum yapılan kurum ve sunum başlıkları ise şunlar:

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri (YER-SİS): Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü / İzleme, Değerlendirme ve Analiz Daire Başkanı /Mustafa Caner Meydan

Türkçe Atlası Projesi: Türk Dil Kurumu / Proje Yürütme Kurulu üyesi / Doç. Dr. Özgür Ay

Yangın Davranışı Tahmin ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Karar Destek Sistemi: Tarım ve Orman Bakanlığı / Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı / İlhami Aydın

Otonom Araç Habitatının Olmazsa Olmazı HD Haritalar: Otokar / Otonom Sürüş Teknolojileri Geliştirme Uzman Mühendisi / Mehmet Fatih Apakhan

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Kurye ve Teslimat Alan Yönetimi: Sendeo / Teknoloji Direktörü / Ceri Tandoğan

CBS Tabanlı Yatırım Hakediş Modülü: GDZ ElektriK / Sistem İşletme Uzmanı / Recep Akyol

Mania Sınırlama ve CNS Koruma Yüzeylerinin Tasarlanması ve Değerlendirilmesi Yazılımı: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü / Teknik Denetçi / Ozan Durgun

Rotaban: Oyak Renault / Genel Hizmetler Metod ve Performans Sorumlusu, Timur Gülşen