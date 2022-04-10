Bütün rotalar Türkiye'ye çıkacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ın önderliğinde bir süre önce Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı ziyaret ettik. Yeni dönemdeki projelerini anlatırken sorularımızı da yanıtlayan Bolat, uzun transfer gerçekleştiren yolculara İstanbul'da ücretsiz konaklama imkanı sunduklarını söyledi. Bolat, "Burada bir gece konaklamada otel masraflarını karşılıyoruz. Böylece yolculara İstanbul'u tanıtarak bir sonraki tatil rotalarının ülkemize çevirmeyi amaçlıyoruz. Konaklamayı uzatmak isteyen yolculardan da düşük bir tutar alınıyor" dedi.

KARLI HALE GELDİ

İlave yatırım yapmadan 10 adet 777 uçağı daha kargo taşımacılığı için kullanmaya başlayacaklarını ifade eden Bolat, şunları söyledi: "Halihazırda THY'nin 30 adet 777 tip uçağı kargo için kullanılıyor. Geçen dönemde bir malın Çin'den hava kargo ile taşınma maliyeti 1 dolardı. Salgınla birlikte bu 7 dolarlara çıkınca taşımacılık kârlı hale geldi. THY kargo alanında da büyüyor. Teknik AŞ'yi de bir dünya markası haline getirmek istiyoruz. Turkish Cargo'yu birkaç kat büyütecek ortaklıklara sıcak bakıyoruz." THY Genel Hizmet Binası'nın girişindeki koltukları işaret eden Bolat, "7.5 kilogram ağırlığındaki bu koltuklar önemli maliyet avantajı getirecek. Tek bir uçuştan 800 dolarlık ilave gelir elde edilecek" dedi.

Ahmet Bolat, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları yüzünden yaşanan charter yani kiralık uçak sorunu ile ilgili de şu bilgileri verdi: "Bu yıl Rusya'dan yaklaşık 7 milyon turist beklentisi vardı. Savaş nedeniyle durum değişti. Ancak Rus turist gelmek istiyor. Bu konuda Turizm Bakanlığı, OFAC, ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yürütülüyor. Rus operatörlerin charter uçuş yapmalarına izin verilmiyor ancak THY'nin mülkiyetinde olan uçakların Rus turisti taşımasında ambargo açısından sorun yok. Bu yolla 3 milyon turist taşınması hedefleniyor. Bizim 70 tane kendi mülkiyetimizde uçağımız var. Bu uçaklarla taşıyabileceğiz"

Mutfak hizmetleri (galley), koltuk ve uçak içi eğlence şirketini tek çatı altında birleştireceklerini de ifade eden Ahmet Bolat, sistemi şöyle anlattı: "Uçaklar satın alınırken içleri boş oluyor. Koltuk, eğlence sistemi ve diğer aksamlar, farklı firmalarca verilen tekliflerle yapılıyor. Tüm bunları tek elden yapmayı planlıyoruz. TAİ ve Kibar ile görüşüyoruz. Birleşme ile oluşan markayı dünyaya açacağız."

Aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı da olan Ahmet Bolat, o çatı altında yapılacak faaliyetlerle ilgili de şunları söyledi: "Brezilya veya Arjantin merkezli bir sağlık ve eğitim tanıtım projesi düşünüyoruz. Türk dizi yıldızlarının da katılacağı bir tanıtımı Güney Amerika coğrafyası için başlatacağız. Bir Türk Haftası düzenlemeyi hedefliyoruz. THY de Panama'ya doğrudan uçuşlara önümüzdeki dönemde başlayacak."