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Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi oluşturuldu

ANKARA (AA) - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer alan işlemlerin elektronik ortamda ve bütünleşik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi oluşturuldu.Maliye Bakanlığının...

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi oluşturuldu

ANKARA (AA) - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer alan işlemlerin elektronik ortamda ve bütünleşik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi oluşturuldu.

Maliye Bakanlığının Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer alan işlemlerin elektronik ortamda ve bütünleşik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, ilgili mevzuatta tutulması ya da düzenlenmesi öngörülen defter, kayıt, belge ve benzeri içeriklerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine yönelik bilişim sistemleri arasında birlikte işlerlik standartlarının ve güvenlik politikalarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS), makroekonomik tahmin ve planlama, mali planlama, bütçe, nakit, borç, gelir, varlık, harcama ve kamu personel yönetimi ile muhasebe ve mali raporlama, izleme ve değerlendirme ile denetim fonksiyonlarını etkileşimli bir şekilde çalışan yazılım veya yazılımların oluşturduğu entegre sistemlerin bütününü oluşturacak.

Yönetmelik, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim SistemiMaliye BakanlığıResmi Gazete
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