Büyük kentlerin, küçükbaş kurbanlıkları Şanlıurfa'dan

ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da yetiştirilen küçükbaş kurbanlıklar, bayramı öncesi Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki pazarlarda görücüye çıkıyor.

Yörede özellikle birkaç yıl önce ekonomik nedenlerle hayvanlarını satmak zorunda kalan birçok besici, son dönemlerde devletin geliştirdiği proje ve sağladığı desteklerle, yeniden bu işe yöneldi.

Bu sayede hayvan sayısının her geçen yıl arttığı kentte, yaklaşık 2 milyon küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor.

Daha çok Siverek ve Viranşehir ilçeleri ile merkeze bağlı Tek Tek Dağları bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan aileler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşıyor.

Zahmetli bir sürecin ardından bayram için hazırladıkları hayvanları pazarlara getirmeye başlayan üreticiler, bereketli bir dönem geçirmeyi umut ediyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, besiciliğin daha çok gelişmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarında yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Çiftçi, birçok ilden vatandaşların kurbanlık almaya geldiğini anlattı.

Çiftçi, bölgede yetişen hayvanların merada otladığını, bundan dolayı da etlerinin çok lezzetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son günlerde yoğunluğumuz arttı. Maşallah piyasada hayvan çok, bunun için kurbanlık konusunda sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla batı illerine yükleme yapıyoruz. Günlük 30 bin civarında küçükbaş hayvan araçlara yüklenerek çeşitli kentlere gönderiliyor. Türkiye'nin en büyük pazarlarından biri olduğumuz için doğu ile batı arasında liman görevi görüyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden de çok sayıda hayvan buradan ülkemizin diğer illerine naklediliyor. İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerin küçükbaş hayvan ihtiyacının önemli bir kısmını biz karşılıyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla 250 bin civarında küçükbaş hayvanın diğer illere satılmasını bekliyoruz."

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının çok yüksek olmadığını ifade eden Çiftçi, "Şanlıurfa ve çevre illerde meraların geniş olmasından dolayı hayvanların eti lezzetli. Yani hayvanlar hazır yemle değil, çeşitli otlarla besleniyor. O yüzden buranın hayvanı çokça tercih ediliyor." dedi.

- Besiciler "tatlı yorgunluk" yaşıyor

Besicilerden Sedat Aslan ise zor bir meslekleri olduğunu dile getirerek, buna rağmen işlerini severek, en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ailesiyle birlikte uzun süredir beslediği küçükbaş hayvanları bu dönemde satmayı planladığını aktaran Aslan, "Kurbanlıkları satmak için pazara geldik, bunun için heyecanlıyız. İnşallah bir aksilik olmaz ve emeğimizin karşılığını alırız. Bizim hayvanlar doğal, merada otluyor. Bundan dolayı eti de lezzetli oluyor. Ağzının tadını bilen insanlar bu hayvanları tercih ediyor." şeklinde konuştu.

Besici Hasan Yıldız ise Kurban Bayramı'nın kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, bayrama kadar yoğun bir mesai harcayacaklarını sözlerine ekledi.



