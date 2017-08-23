"Büyüklerin" vergi şampiyonu Garanti Bankası oldu

İSTANBUL (AA) - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne (BMVD) bağlı mükelleflerden geçen yıl 13 milyar 125,9 milyon liralık kurumlar vergisi tahsil edilirken, bu mükellefler arasındaki vergi şampiyonu 928,9 milyon liralık vergi ile Türkiye Garanti Bankası oldu.

BMVD Başkanlığı'nın 2016 yılı faaliyet sonuçları ve kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar, kurumun internet sitesinde açıklandı.

Buna göre "büyükler" 2016 yılında 109 milyar 842,9 milyon liralık vergi tahakkuk ederken, bu rakam 2015 yılına kıyasla yüzde 12,42 artış gösterdi. Bu dönemde büyüklerden tahsil edilen vergi de yüzde 10,56'lık artışla 105 milyar 380,2 milyon lira olarak kaydedildi.

BMVD'nin 105 milyar 380,2 milyon lira olan 2016 yılı brüt vergi gelirleri tahsilatının Türkiye'nin brüt vergi gelirleri toplamı içindeki payı yüzde 19,91 olarak gerçekleşti.





- Kurumlar vergisinde matrah yüzde 29,71 arttı





Söz konusu dönemde büyüklerden yapılan tahsilat, kurumlar vergisi bazında 13 milyar 125,9 milyon lira, gelir vergisi tevkifatı bazında 23 milyar 864,2 milyon lira, özel tüketim vergisi (ÖTV) bazında 36 milyar 440,4 milyon lira, katma değer vergisi bazında 17 milyar 154,2 milyon lira, özel i̇letişim vergisi bazında 3 milyar 571,7 milyon lira, banka ve sigorta muameleleri vergisi bazında 9 milyar 124,7 milyon lira, diğer vergiler kapsamında da 2 milyar 99,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

BMVD'ye bağlı mükelleflerin 2015-2016 hesap dönemleri kurumlar vergisi beyanları karşılaştırıldığında matrah yüzde 29,71'lik artışla yaklaşık 60 milyar 647,1 milyon liraya, tahakkuk da yüzde 29,27'lik yükselişle 11 milyar 557 milyon liraya tırmandı.

Büyük mükelleflerin 2016 yılı hesap dönemi kurumlar vergisi tahakkuk tutarları sektörel bazda karşılaştırıldığında, ilk 5'in sıralaması 6 milyar 400,6 milyon lira ile bankacılık-sigortacılık, 597,5 milyon lira ile inşaat ve yapı malzemeleri, 501,5 milyon lira ile demir-çelik metal ve makine imalat, 457,8 milyon lira ile taşımacılık, 408,4 milyon lira ile de cam, kimya, temizlik ve kozmetik ürünleri şeklinde gerçekleşti.





- 2016'da ilk 100 arasına giren yeni mükellef sayısı 24





BMVD'ye bağlı mükelleflerin 2016 yılı hesap dönemi tahakkuk eden kurumlar vergisi sıralamasında yaklaşık 928,9 milyon lira ile Türkiye Garanti Bankası AŞ ilk sırada yer aldı.

Akbank 889,3 milyon lira ile ikinci olurken, Türkiye İş Bankası 873,8 milyon lira ile üçüncü, Türkiye Vakıflar Bankası 753,4 milyon lira ile dördüncü, Yapı ve Kredi Bankası da 634,9 milyon lira ile beşinci olarak kaydedildi.

Türkiye Halk Bankası'nın 550,5 milyon lira ile altıncı olarak yer aldığı listede, LC Waikiki 261,5 milyon lira ile yedinci, Türk Ekonomi Bankası 177,9 milyon lira ile sekizinci, BİM 172 milyon lira ile dokuzuncu, TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği de 162,7 milyon lira onuncu olarak kayıtlara geçti.

2015'te ilk 10 arasına giremeyen Halk Bankası, geçen yıl listede altıncı sırada yer alırken, 2015'te üçüncü olan Turkcell ise geçen yıl 25'inci sıraya geriledi.

2015'te ilk 100 arasına giremeyip geçen yıl ilk 100'e giren mükellef sayısı 24 olurken, bu mükellefler arasında DenizBank, Yapı Merkezi İnşaat ve Anadolubank da yer aldı.

Yine 2015'te ilk 100 arasında olup geçen yıl ilk 100 arasına giremeyen mükellef sayısı da 24 oldu. Söz konusu mükellefler arasında Arçelik ve Siemens de bulunuyor.

BMVD mükelleflerinden 2016 yılı hesap dönemi tahakkuk eden kurumlar vergisinde ilk 10 mükellefin son 5 yıllık performansı şöyle:

SIRA NO TAHAKKUK EDEN VERGİ (TL) SIRA NO UNVAN 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 1 2 1 2 1 1.180.653.967 540.282.173 1.315.635.211 718.963.681 928.882.025 2 AKBANK T.A.Ş. 3 3 3 1 2 1.112.951.385 373.083.895 1.050.151.101 738.121.425 889.281.498 3 TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2 4 2 5 3 1.151.148.520 346.060.943 1.131.457.356 356.773.285 873.812.074 4 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 5 6 7 4 4 509.041.070 278.377.921 602.058.330 390.772.095 753.392.582 5 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 4 8 5 6 5 750.308.236 212.439.392 656.118.771 339.916.655 634.865.772 6 TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 7 4 13 6 259.984.248 902.537.578 126.931.621 550.515.815 7 LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10 10 11 7 7 118.442.711 157.863.096 190.787.716 243.582.541 261.518.255 8 TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 9 20 8 8 8 237.648.438 58.576.376 229.099.068 225.446.665 177.850.205 9 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ 14 11 15 10 9 86.710.687 111.517.662 111.330.744 162.347.473 171.972.828 10 TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİANONİM ŞİRKETİ 17 12 12 9 10 70.884.794 90.865.919 138.567.121 188.140.254 162.693.400





