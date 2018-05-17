Büyükyalı faiz indirimine BAK desteği

Bankaların kredi faizlerini düşürmesiyle birlikte hareketlenen konut sektörüne büyük bir destek de Büyükyalı İstanbul’dan geliyor. Tarihi surların boğaza açıldığı Kazlıçeşme sahilinde yükselen Büyükyalı İstanbul, esnek ve kişiye özel finans modeli olan Büyükyalı Aile Kredisi Kampanyası (BAK) kapsamında 0,69 dan başlayan faiz oranı ile ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Bir deniz semti olarak tasarlanan, kalite anlayışı, konsepti ve yarattığı değerler ile dikkat çeken Büyükyalı İstanbul, kültür sanattan gastronomiye kadar birbirinden farklı özellikleriyle sakinlerine “iyi yaşam” sunmayı hedefliyor. Avrasya Tüneli ile Marmaray’a yakınlığı ve Tarihi Yarımada’ya komşu konumuyla önümüzdeki 5 yılda yüzde 100’ün üzerinde değer artışı beklenen Kazlıçeşme’de yer alan Büyükyalı, Büyükyalı Aile Kredisi Kampanyası ile birlikte alım kolaylığı ve esnek ödeme seçenekleri sağlıyor.